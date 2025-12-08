Разделы

Skillbox выходит в сегмент детского образования

Образовательный холдинг Skillbox запускает новое направление — Skillbox Kids. Это онлайн-курсы по ИТ, дизайну и созданию игр для детей и подростков от 7 до 17 лет. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Программы помогают школьникам получить первые цифровые навыки — от 3D-моделирования в Minecraft до создания игр и сайтов на Python и разработки айдентики брендов в Photoshop и Illustrator. Программы также помогают развивать soft skills: умение работать в команде, искать информацию, презентовать свои проекты.

Линейка Skillbox Kids включает направления по программированию, геймдеву, дизайну и общему развитию. Курсы адаптированы под возраст и уровень подготовки школьников. Например, в геймдев-треке доступны: «Программирование и 3D-моделирование в Minecraft» (8–12 лет), «Разработка игр Middle» (10-12 лет), «Разработка игр на Unity» (12–15 лет). Курсы строятся по практикоориентированной модели: теория сразу закрепляется в реальных задачах и творческих проектах.

Преподаватели Skillbox Kids — практикующие ИТ-специалисты с педагогическим опытом. Они умеют объяснять сложные вещи простым языком, поддерживать внимание и превращать обучение в интересный и продуктивный процесс.

«Цифровая среда стала привычной частью жизни детей. Задача родителей — сделать так, чтобы это время работало на развитие, а наша — дать понятный способ превратить цифровые увлечения в первые навыки. Мы много лет развиваем практикоориентированное обучение для взрослых и видим такой же запрос у семей с детьми. Это подтверждает интерес к нашим программам детского английского и рост Цифрового колледжа. Переход в сегмент младших школьников — логичное продолжение этой траектории. Детский EdTech вырос на 24% в первом полугодии 2025 г., и запуск нового направления позволяет перенести нашу экспертизу в программы для детей, и помочь им раньше попробовать себя в современных профессиях», — сказал Артем Казаков, исполнительный директор образовательного холдинга Skillbox.

Занятия проходят в синхронном онлайн-формате в группах до 12 человек или индивидуально. Продолжительность урока — 1,5 часа, периодичность — раз в неделю для групп или по согласованию для индивидуальных занятий. Курсы длятся от 2 до 18 месяцев.

Уроки включают интерактивы, командные соревнования, викторины, дискуссии. Каждый урок завершается конкретным результатом — игрой, анимацией или небольшим проектом.

По окончании программы ученики получают сертификат Skillbox. Всем новым пользователям доступен бесплатный пробный урок, во время которого преподаватель помогает подобрать подходящий курс в соответствии с увлечениями ребенка.

