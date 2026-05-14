Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Российская киберполиция в мае 2026 г. ликвидировала технический центр телефонных мошенников в Санкт-Петербурге. Через колл-центр проходили десятки тысячи звонков из Украины, а администрировали его двое юношей.

Пресечена незаконная деятельность

В Санкт-Петербурге накрыли центр телефонных мошенников с тысячами SIM-карт, пишет Telegram-канал Baza.

По данным Министерства внутренних дел (МВД) России, сотрудники правоохранительных органов провели операцию в квартире на Красносельском шоссе, которая использовалась для технической поддержки украинских телефонных мошенников. В ходе рейда был задержан администратор цифрового центра, отвечавший за работу 21 SIM-бокса, обычно в таких колл-центрах размещают от трех до шести SIM-боксов по одному адресу. Во время обыска изъяты тысячи SIM-карт различных операторов сотовой связи.

SIM-бокс — это устройство, использующее большое количество SIM-карт и позволяющее удаленно (из любой точки мира) осуществлять по каждой из них входящие и исходящие звонки, а также отправку и прием SMS. Официальное название таких устройств по российскому законодательству — абонентские терминалы пропуска трафика. Администратор колл-центра вставляет SIM-карты в слоты на устройстве, подключается к мобильной сети и интернету, после чего у любого лица, подключенного к такому SIM-боксу, появляется возможность совершать звонок с любой из используемых SIM-карт. Это делает звонки в мае 2026 г., во-первых, дешевле, а во-вторых — анонимность, особенно если SIM-карты оформлены на подставных лиц.

По предварительным данным МВД, задержанный купил и активировал более 26 тыс. SIM-карт. Каждый день в различных мессенджерах и социальных сетях регистрировались около 100 аккаунтов, которые использовали сообщники. За каждый из аккаунтов мужчина получал денежное вознаграждение в криптовалюте.

В отношении администратора колл-центра возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, а созданные аккаунты блокируются ИТ-специалистами.

Борьба с мошенниками

С сентября 2025 г. по март 2026 г. в 43 регионах силовики задержали более 200 россиян и иностранных граждан по подозрению в распространении российских абонентских номеров, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в марте 2026 г. В ведомстве уточнили, что оперативные мероприятия проводились совместно с МВД. Всего было выявлено свыше 100 нелегальных каналов связи.

Задержанных подозревают в организации незаконного функционирования SIM-боксов, пополнении балансов использовавшихся в них SIM-карт, а также в предоставлении услуг по регистрации аккаунтов. Во время обысков изъяли 220 SIM-боксов, более 54 тыс. SIM-карт и SIM-чипов, утверждают в ФСБ.

«Задержанные осуществляли противоправные деяния за денежное вознаграждение, полученное от зарубежных кураторов, что подтверждено хранящимися на изъятых средствах связи переписками», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции т.е. статья 274.3 Уголовного кодекса (УК), организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства (статья 274.4 УК), организации деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса (статья 274.5 УК), а также мошенничестве (статья 159 УК).

Снижение числа краж

Председатель Государственной Думы (Госдумы) Вячеслав Володин отметил в мае 2026 г., какие результаты в 2026 г. приносят ранее принятые законы по борьбе с мошенничеством. С 2025 г. принято 11 федеральных законов в этой сфере, о чем писал CNews.

Вячеслав Володин отметил, что это результат системной работы по борьбе с кибермошенничеством. Он также сообщил, что в мае 2026 г. Госдума продолжит рассмотрение законопроектов, которые предлагают новые меры: маркировку международных звонков — человек будет видеть, что ему звонят из-за границы; введение детских SIM-карт — появится возможность приобрести ребенку защищенную SIM-карту; восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами. Эти новшества планируется принять уже в мае 2026 г.

«Количество случаев мошенничества, по данным МВД, за I квартал 2026 г. уменьшилось на 18,3%. Дистанционного — на 22,7%. Число онлайн-краж снизилось на 14,1%, преступлений в сфере компьютерной информации — на 45,3%, с использованием ИТ-технологий — на 29,5%.

По данным Центрального банка (Центробанк) России, обращений в Центробанк по вопросам финансового мошенничества, в том числе телефонного, на 40% меньше в I квартал 2026 г., чем за этот же период в 2025 г.