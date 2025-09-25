Разделы

«Школа 21» открылась в Омске

В Омске открылся кампус «Школы 21». Проект реализует «Сбер» совместно с Правительством Омской области. Теперь у жителей региона появилось ещё больше возможностей, чтобы получить цифровые навыки и компетенции, а также востребованные профессии.

Участников «Школы 21» поздравили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Герман Греф сказал: «Сегодня мы открываем здесь, в Омске, потрясающий объект — “Школу 21”. Омск исторически имел звание интеллектуального центра Сибири. Запуск кампуса “Школы 21” по значимости не менее важное событие, как когда-то открытие университета в Омске. Качество образования здесь находится на самом высоком международном уровне и соответствует всем мировым стандартам. Мы много инвестировали в технологии проекта и сейчас он самый современный в мире. Ребята, которые поступят и закончат “Школу 21”, будут носителями самой передовой инженерной культуры, где бы они ни работали. Выпускники востребованы на рынке, на них огромный спрос, и мы сами за них конкурируем. Основа обучения — методика «равный равному»: здесь нет лекций, есть задачи, дедлайны. Нужно общаться, задавать вопросы и совместно работать над проектами. Это потрясающий опыт и возможность развить мягкие навыки. Ребята здесь получают сильные практические навыки, решают реальные задачи. Это позволяет нам готовить не только высококлассных специалистов, а профессиональные, слаженные команды. Спасибо губернатору и его команде. Желаю всем ребятам не бояться преград и достигать своих целей».

В омском кампусе «Школы 21» заявку на участие в «бассейне» — финальном этапе отбора — подали более 1,8 тыс. человек. При этом зачислены на него 308 претендентов.

Отборочный «бассейн» в Омске проходят люди с разным опытом. Среди участников — студенты вузов, состоявшиеся специалисты из множества сфер: образование, туризм, энергетика, торговля, финансы и другие. Средний возраст участников — 27 лет. Из них 36% — девушки. Половина участников до поступления в «Школу 21» никогда не пробовали себя в программировании. «Проплыть бассейн» решили преимущественно жители Омска и области (94%).

Виталий Хоценко, губернатор Омской области, отметил: «“Школа 21” в Омске – важный шаг в формировании современной образовательной среды, доступной для всех, кто стремится развиваться в сфере цифровых технологий. Участники проекта, не уезжая из родного региона, смогут «прокачать» цифровые навыки, востребованные сегодня во многих профессиях, и получат реальный шанс построить успешную карьеру в ИТ. Такие проекты, как “Школа 21”, — вклад в будущее Омской области. Признателен “Сберу” за поддержку развития образовательной инфраструктуры Омской области».

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации
Цифровизация

Участники, успешно прошедшие «бассейн», поступят на основное обучение. Здесь они смогут выбрать разработческое или неразработческое направление. Среди программ по разработке: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. Другие направления: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA). Для тех, кто уже работает в ИТ-сфере, есть ускоренные курсы. В среднем обучение занимает от девяти месяцев до двух лет в зависимости от выбранного направления и темпа.

В основе обучения лежит образовательная методика «равный равному», когда участники обмениваются опытом и знаниями. В результате приобретаются не только твёрдые, но и мягкие навыки, которые сегодня ценятся в ИТ-компаниях. Это стрессоустойчивость, способность планировать своё время и расставлять приоритеты, умение работать в команде и общаться с разными людьми, а также презентовать себя. К концу обучения участники получают целый багаж навыков, который позволяет им быстро адаптироваться к работе в любой ИТ-команде.

«Школа 21» в Омске рассчитана на 300 рабочих станций. Она расположена по адресу ул. Ленина, д. 26Б. Следующий «бассейн» стартует 3 ноября 2025 г.

