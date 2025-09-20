Бесплатное демо игры «Земский собор» уже на VK Play и официальном сайте

Российская игровая студия Cyberia Nova («Сайберия Нова») выпустила демо-версию новой игры «Земский собор»: она бесплатно доступно для всех желающих на странице игры в VK Play и на официальном сайте проекта. Релиз игры состоится 4 ноября 2025 года, уже сейчас ее можно добавить в желаемое.

Ранее, 21 августа, Cyberia Nova провела закрытое бета-тестирование «Земского собора» для экспертов, блогеров и журналистов. В нем приняли участие более 100 человек, команда Cyberia Nova рассказала о ключевых механиках и элементах игры, а участники поделились с разработчиками обратной связью, которая была использована для улучшения демо-версии.

«На протяжении года наша команда усердно трудится над новым проектом “Земский собор”. При разработке игры мы учли важный опыт, который получили при работе над предыдущим проектом, а также ценную обратную связь от аудитории, участвующей в бета-тестировании новой игры, и постарались объединить лучшее: захватывающий сюжет, историческую достоверность и увлекательные приключения», – отметил креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских.

У вас будет возможность оценить ключевые игровые элементы: обновленную систему передвижения главного героя; взаимодействие с NPC; новые механики интерактивных событий (QTE); систему прицельной стрельбы и механику метания ножей. И главное — обновленную систему боя с возможностью парирования, уклонения и ответных ударов против нескольких противников. Кроме того, в демо-версии доступна переработанная механика стелса: скрытное перемещение, отвлечение врагов и точечное устранение целей. Также вас ждут детализированные локации Москвы XVII века с активными NPC и атмосферными сценами.

«Земский собор» — новая игра в жанре приключенческого экшена (Action-Adventure) о событиях, развернувшихся после Смутного времени. Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Все, кто приобрёл «Смуту» до релиза «Земского собора», получат новую игру бесплатно, а владельцев предзаказа «Смуты» дополнительно ждет уникальный внутриигровой предмет в знак отдельной благодарности. Игра подойдет для пользователей старше 12 лет.

Cyberia Nova («Сайберия Нова») — российская игровая студия, основанная в Новосибирске в 2015 году. Первые несколько лет команда занималась разработкой игровых прототипов, созданных на Unity и Unreal, и на графическом аутсорсе. Сейчас студия специализируется на продюсировании, гейм-дизайне, саунд-продюсинге, а также других направлениях геймдева. Команда составляет более 60 специалистов.