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Работодатели не сбавляют темп: спрос на производственников, ИТ-специалистов и медиков растет

Несмотря на некоторое охлаждение рынка труда, востребованность специалистов в отдельных сферах продолжает расти. Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали более 1,1 млн вакансий и 6,5 млн резюме, активных в апреле 2025 г., и выяснили, на какие профессии спрос вырос особенно заметно. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Ярче всего себя проявляет производственная сфера. Число вакансий для инженеров ПНР увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с 2024 г., а спрос на механиков вырос на 56%. Предприятия активно ищут контролеров ОТК, востребованность которых возросла на 49%, а также начальников производства (+45% новых рабочих мест).

Заметный рост спроса на отдельных специалистов демонстрирует и ИТ-сектор. Здесь магнитом для компаний стали BI-аналитики и аналитики данных: их востребованность за год выросла в полтора раза, на 50%. Не сильно уступают дата-сайентисты: для них открыли на 49% больше новых рабочих мест по сравнению с весной прошлого года. Замыкают тройку среди ИТ-профессий гейм-дизайнеры (+38%).

В медицинской сфере также растет интерес к работникам: работодатели ищут главврачей (+43%), а также психологов, для которых стало на 14% больше вакансий.

При этом не обделены вниманием и специалисты творческих и креативных индустрий. Так, для PR-менеджеров стало на 45% больше вакансий, а для продюсеров рост числа предложений от работодателей составил 37%.

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Неожиданно в топ по росту спроса вошли и представители некоторых довольно редких профессий. Компании открыли в три раза больше вакансий для бортпроводников и для руководителей юридических департаментов. Комплаенс-менеджеры, отвечающие за соблюдение норм и стандартов, тоже стали ощутимо популярнее (+108%), а методологи показали прирост в 73%. Впрочем, важно, что в абсолютном выражении вакансий для перечисленных специалистов совсем немного - в пределах нескольких десятков штук.

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Топ-15 профессий, на которые сильнее всего вырос спрос со стороны работодателей, апрель 2025 года

«Рост спроса в производственной сфере, ИТ и медицине – следствие активного внедрения новых технологий, модернизации процессов и укрепления ключевых отраслей экономики. Компании продолжают искать специалистов, которые помогут адаптироваться к новым вызовам и повысить эффективность. Даже в условиях некоторого охлаждения рынка труда мы видим, что профессионалы с узкой специализацией остаются востребованными. Это значит, что для таких специалистов возможности трудоустройства не только сохраняются, но и расширяются», – сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

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