Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Конкурс на ИT-направления Московского Политеха достиг 110 человек на место

В Московском Политехе завершился прием согласий на зачисление по общему конкурсу. Самое популярное в этом году направление подготовки набрало 110 заявлений на одно бюджетное место. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха.

Приемная кампания в Московском Политехе в 2026 г. идет с заметным ростом интереса абитуриентов: количество поступающих увеличилось примерно на 15% по сравнению с 2025 г. Наибольший конкурс традиционно сложился на ИT-направлениях — на самое популярное из них «Интеллектуальные информационно-измерительные системы» подано 110 заявлений на одно бюджетное место, еще на одно ИT-направление «Программное обеспечение информационных систем» претендует больше 100 человек на место, а на три направления — больше 90. Вторая по востребованности группа программ — машиностроение и транспорт, которые в университете являются базовыми факультетами.

Заметный интерес абитуриенты проявили и к смежным ИT-направлениям — геймдеву и информационной безопасности. На «Программное обеспечение игровой компьютерной индустрии» (геймдев) в рамках специальности «Информационные системы и технологии» подано 5059 заявлений, средний балл поступивших — близко к 84,6. На «Информационную безопасность» — 4619 заявлений при среднем балле около 84,7.

Прием согласий на зачисление по общему конкурсу завершился 5 августа 2026 г. в 12:00 по московскому времени, приказ о зачислении на основные конкурсные места университет издаст 7 августа 2026 г. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Московского Политеха Юрия Анфимова, свободных бюджетных мест к моменту завершения приема согласий не осталось, а проходные баллы выросли по сравнению с 2025 г.

«Еще четвертого августа утром, за полтора суток до окончания приема согласий, свободных бюджетных мест у нас уже не оставалось. Дальше подача согласий приводила только к росту проходного и среднего балла», — сказал Анфимов.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Среди иностранных абитуриентов в топ-7 стран по числу поданных заявлений неожиданно вошли Шри-Ланка и Бангладеш — наряду с традиционными для вуза Туркменистаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Казахстаном и Беларусью.

По данным университета, в 2026 г. Московский Политех выбрали больше 36 тыс. абитуриентов, тогда как на момент завершения приема в 2025 г. их было около 31 тыс. По количеству поданных заявлений вуз вошел в топ-15 университетов страны наряду с классическими, медицинскими и другими, заняв 13 место, а по числу абитуриентов — 14.

Первокурсники нового набора уже с 1 сентября 2026 г. начнут учиться по новым правилам и для них — электронный студенческий билет станет обязательным документом: Московский Политех был одним из первых вузов страны, где два года обкатывали эту систему в рамках федерального эксперимента, а с этого года она стала обязательной для всех российских университетов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

В киберкомандовании США массовая гибель сотрудников

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Создатель российского «убийцы» MS Office закрыл офисы. В компании реструктуризация, убытки и массовые увольнения

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Создатель «Яндекса» привлек $775 млн под залог GPU и контрактов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще