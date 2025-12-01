Разделы

ПО Бизнес Кадры
|

Командная работа: «Ростелеком» и ИРИ поддержат создателей компьютерных игр

«Ростелеком» и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития индустрии компьютерных игр в России. Соответствующий документ подписали директор по цифровым продуктам «Ростелекома» Илья Пятигорский и заместитель генерального директора ИРИ по социальной рекламе Андрей Воронков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Особое внимание стороны уделят поддержке отечественных разработчиков видеоигр. В частности, «Ростелеком» и ИРИ намерены оказывать содействие в продвижении видеоигр, поддерживающих идеи сохранения гражданской идентичности и традиционных ценностей. Кроме того, «Ростелеком» и ИРИ планируют проводить совместные мероприятия по созданию благоприятной атмосферы для развития отечественного рынка компьютерных игр.

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro
Безопасность

Илья Пятигорский, директор по цифровым продуктам «Ростелекома»: «“Ростелеком” планомерно развивает отечественную индустрию видеоигр. Мы запустили новую онлайн-платформу для геймеров, разработчиков и дистрибьюторов видеоигр “Игры Ростелеком”, активно сотрудничаем с ключевыми игроками отрасли, принимаем участие в различных тематических мероприятиях. Партнерство с ИРИ открывает новые перспективы для развития геймдева. Вместе мы сможем найти новые и поддержать перспективные проекты российской игровой индустрии».

Андрей Воронков, заместитель генерального директора ИРИ по социальной рекламе: «Игровая индустрия как один из важных элементов цифровой экономики требует формирования целостной экосистемы: от технологических решений до создания новых каналов дистрибуции контента. Наше сотрудничество с “Ростелекомом” — это, прежде всего, инвестиция в будущее отрасли. Надеемся, что соглашение станет важным элементом фундамента, который в будущем поможет российской игровой индустрии стать сильнее и самодостаточнее, будет способствовать формированию условий для рождения больших проектов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сутки вместо 14 дней на подключение нового партнера и другие чудеса low-code

Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia

Антон Виговский, «Ростелеком»: Количество рабочих мест уже не равно количеству сотрудников в компании

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Созданные для армии США БПЛА Anduril сбоят, теряют управление и бьются на учениях

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще