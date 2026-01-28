«Школа 21» откроется в Оренбурге: жители области смогут бесплатно стать цифровыми инженерами

Сбербанк и Правительство Оренбургской области объединяют усилия для подготовки высококвалифицированных цифровых инженеров, которые помогут обеспечить долгосрочные потребности региональной экономики в ИТ-специалистах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Стороны также намерены обмениваться лучшими практиками и экспертными знаниями при разработке и развитии образовательных программ для цифровых инженеров.

Экономика Оренбургской области разнообразна: ключевую роль в ней играют газовая и газоперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, а также нефтехимический комплекс, упор на развитие которого делается в регионе. Каждая из этих отраслей требует специалистов с уникальным набором цифровых навыков. «Школа 21» в Оренбурге будет ориентирована именно на такие межотраслевые вызовы, обеспечивая целенаправленную подготовку инженеров под запросы экономики региона.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Хочу поблагодарить губернатора Оренбургской области и всю его команду. Мы сотрудничаем уже давно. В прошлом году мы запустили совместный проект — перерабатывающий комбинат полного цикла, один из самых современных в стране. Индустриальное развитие, безусловно, значимо, но важно и продвигать цифровые сервисы и технологии. Поэтому сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации, подготовки специалистов и внедрения цифровых решений в регионе».

Евгений Солнцев, губернатор Оренбургской области: «Образовательное пространство Оренбургской области должно стать центром притяжения молодежи, местом, откуда не хочется уезжать. И, самое главное, местом, где можно получить знания и применить их в родном регионе. Для этого мы готовы менять не только пространство, но и подходы. У нас активно развиваются газоперерабатывающий комплекс, металлургия, сельское хозяйство. Видим развитие нефтехимического комплекса. Обмен опытом и лучшими практиками, внедрение цифровых технологий и современных методов обучения совместно со Сбером станут ключевыми этапами подготовки молодых специалистов для экономики региона».

Для поступления в «Школу 21» необходимо пройти отборочный этап — «бассейн», где участники за две недели смогут погрузиться в атмосферу ИТ-компании, выполнят индивидуальные и групповые проекты, а также пройдут экзамены. Те, кто успешно справятся с отбором, поступят на основное обучение.

В «Школе 21» участники сами выбирают трек развития. По разработке доступны такие направления, как бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. А среди неразработческих программ можно изучить кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA), биоинформатику, проджект-менеджмент, UX/UI-дизайн.

Обучение в «Школе 21» проходит по методике «равный равному», когда участники активно взаимодействуют: делятся опытом, проверяют работы друг друга и выполняют групповые проекты. Это позволяет развивать мягкие навыки: коммуникацию, стрессоустойчивость, ответственность, управление временем и другие.

Обязательный этап обучения — трехмесячная стажировка, во время которой участники смогут попробовать свои силы в реальных ИТ-командах. 100% выпускников трудоустроены в крупных ИТ-компаниях и стартапах страны.