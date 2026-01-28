Разделы

ПО Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
|

«Школа 21» откроется в Оренбурге: жители области смогут бесплатно стать цифровыми инженерами

Сбербанк и Правительство Оренбургской области объединяют усилия для подготовки высококвалифицированных цифровых инженеров, которые помогут обеспечить долгосрочные потребности региональной экономики в ИТ-специалистах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Стороны также намерены обмениваться лучшими практиками и экспертными знаниями при разработке и развитии образовательных программ для цифровых инженеров.

Экономика Оренбургской области разнообразна: ключевую роль в ней играют газовая и газоперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, а также нефтехимический комплекс, упор на развитие которого делается в регионе. Каждая из этих отраслей требует специалистов с уникальным набором цифровых навыков. «Школа 21» в Оренбурге будет ориентирована именно на такие межотраслевые вызовы, обеспечивая целенаправленную подготовку инженеров под запросы экономики региона.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Хочу поблагодарить губернатора Оренбургской области и всю его команду. Мы сотрудничаем уже давно. В прошлом году мы запустили совместный проект — перерабатывающий комбинат полного цикла, один из самых современных в стране. Индустриальное развитие, безусловно, значимо, но важно и продвигать цифровые сервисы и технологии. Поэтому сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации, подготовки специалистов и внедрения цифровых решений в регионе».

Евгений Солнцев, губернатор Оренбургской области: «Образовательное пространство Оренбургской области должно стать центром притяжения молодежи, местом, откуда не хочется уезжать. И, самое главное, местом, где можно получить знания и применить их в родном регионе. Для этого мы готовы менять не только пространство, но и подходы. У нас активно развиваются газоперерабатывающий комплекс, металлургия, сельское хозяйство. Видим развитие нефтехимического комплекса. Обмен опытом и лучшими практиками, внедрение цифровых технологий и современных методов обучения совместно со Сбером станут ключевыми этапами подготовки молодых специалистов для экономики региона».

Для поступления в «Школу 21» необходимо пройти отборочный этап — «бассейн», где участники за две недели смогут погрузиться в атмосферу ИТ-компании, выполнят индивидуальные и групповые проекты, а также пройдут экзамены. Те, кто успешно справятся с отбором, поступят на основное обучение.

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности
Безопасность

В «Школе 21» участники сами выбирают трек развития. По разработке доступны такие направления, как бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. А среди неразработческих программ можно изучить кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA), биоинформатику, проджект-менеджмент, UX/UI-дизайн.

Обучение в «Школе 21» проходит по методике «равный равному», когда участники активно взаимодействуют: делятся опытом, проверяют работы друг друга и выполняют групповые проекты. Это позволяет развивать мягкие навыки: коммуникацию, стрессоустойчивость, ответственность, управление временем и другие.

Обязательный этап обучения — трехмесячная стажировка, во время которой участники смогут попробовать свои силы в реальных ИТ-командах. 100% выпускников трудоустроены в крупных ИТ-компаниях и стартапах страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ERP, CAD, CAE: каких российских решений не хватает отечественной промышленности

Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion

Российские интеграторы используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг

Пионер современных электромобилей арестован за убийство жены

Обзор: Рынок платформ Kubernetes

Франция запрещает соцсети для всех, кто младше 15 лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще