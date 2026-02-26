В Университете МИСИС открылась ИТ-лаборатория полного цикла от «Ред Софт»

На базе Института компьютерных наук НИТУ МИСИС открылась специализированная лаборатория от компании «Ред Софт», одного из российских лидеров разработки программного обеспечения. В учебном пространстве созданы все условия, необходимые для подготовки системных администраторов, инженеров, администраторов баз данных и архитекторов ИТ-инфраструктуры, которые в перспективе будут работать с отечественным инфраструктурным ПО в промышленном секторе, включая металлургию и смежные отрасли. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

Ректор Алевтина Черникова: «Университет МИСИС — один из ведущих вузов страны в области информационных технологий: мы входим в топ-15 национального предметного рейтинга RAEX. Каждый год к нам приходят хорошо подготовленные, целеустремленные молодые люди: средний балл ЕГЭ по ИТ-направлениям в 2025 году — 95–97. Мы готовим специалистов в области ИИ и машинного обучения, больших данных, программной инженерии и др. Приоритетная задача НИТУ МИСИС — системное взаимодействие с бизнес-сообществом: это дает нам возможность оперативно отвечать на вызовы времени и создавать образовательные программы под запросы работодателей. Открытие лаборатории «Ред Софт» позволит обучающимся решать реальные задачи индустрии и получить доступ к технологиям разработчиков отечественного ПО, что повысит конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда».

Лаборатория оснащена 30 рабочими местами, где установлена экосистема продуктов «Ред Софт»: операционная система «Ред ОС» (включена в реестр отечественного ПО с сертификатом ФСТЭК России), система виртуализации, СУБД РЕД База Данных и инструменты централизованного администрирования «Ред АДМ». В комплексе с офисным пакетом Р7 и «Яндекс.Браузером» это создает полноценную среду разработки и администрирования, идентичную той, что используется сегодня в реальном секторе экономики.

Выбор технологического стека не случаен. Продукты компании «Ред Софт» сертифицированы и внедрены в работу ключевых игроков рынка и государственных структур. Владение инструментарием, на котором работают ведущие отечественные корпорации, становится для выпускников «зеленым коридором» для старта карьеры.

Генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов: «Для нашей компании важно, чтобы студенты, покидая стены университета, имели не абстрактное представление о технологиях, а реальный опыт работы в ИТ-инфраструктуре. Мы рассматриваем лабораторию в НИТУ МИСИС как часть системной подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей».

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин: «МИСИС для нашей компании важнейший партнер, это главный металлургический вуз страны, а в последние годы еще и один из вузов-лидеров в сфере ИТ. И это не случайно. Современная жизнь невозможна без информационных технологий и искусственного интеллекта — это уже не просто тренд, а реальность. «Уральская Сталь» движется в этом направлении, и впереди у нас масштабные проекты, в том числе совместно с НИТУ МИСИС и компанией «Ред Софт». Открытие лаборатории – это инвестиции в инфраструктуру, где студенты и уже состоявшиеся специалисты могли бы системно работать, а решение конкретных кейсов и занятия с практиками будут не просто соотноситься с учебным планом, а станут его органичной частью. Уверен, что именно на площадке МИСИС, главного вуза в металлургии и одного из лидеров в ИТ-образовании, могут появиться действительно прорывные решения».

Соглашение о сотрудничестве между НИТУ МИСИС и компанией «Ред Софт» было подписано в 2024 г. Эксперты компании уже рецензировали образовательную программу «Информационные системы и технологии» (09.03.02), разработали дисциплину на базе продукта «Ред Виртуализация» и обучили преподавательский состав работе со своей экосистемой. Открытие лаборатории стало очередным шагом, укрепляющим взаимодействие. В ней будут проходить мастер-классы, вебинары с разработчиками «Ред Софт», а также занятия, которые проведут действующие сотрудники.

Студенты смогут проходить практику и стажировки в компании «Ред Софт» с возможностью последующего трудоустройства. Спектр специальностей, востребованных после обучения отечественному ПО разнообразен: от классических разработчиков (Front-end, Back-end, Embedded) и администраторов баз данных до специалистов по кибербезопасности, ИИ-тренеров и профессионалов в области GameDev и блокчейна.