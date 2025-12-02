Генеральным директором видеоигровой студии «Сайберия Нова» стал Сергей Русских

Российская видеоигровая студия «Сайберия Нова» сообщает о том, что 2 декабря 2025 г. генеральным директором компании стал Сергей Русских. Ранее он занимал должность креативного директора студии. Алексей Копцев принял решение сосредоточиться на просветительской деятельности и реализации собственных видеоигровых проектов.

В новой роли Сергей Русских сосредоточит усилия на формировании новой стратегии развития студии, а также на управлении творческим видением и разработкой игровых проектов.

Сергей Русских обладает обширным и разносторонним опытом работы в игровой индустрии. С 2008 по 2014 гг. он занимал позиции арт-продюсера и креативного сопродюсера в компании Alawar, курируя визуальное и творческое сопровождение проектов. В 2015 г. был менеджером проектов в компании Game Insight, а позже перешел в студию ILVINGI, где занимал должности продюсера и арт-менеджера, одновременно организуя работу команды и контролируя художественное направление. С 2016 г. Сергей Русских занимал позиции продюсера, а затем креативного директора в «Сайберия Нова». В должности креативного директора Сергей Русских курировал запуск новой игры «Земский собор», релиз которой состоялся 4 ноября на платформе VK Play. Проект был позитивно воспринят аудиторией, рейтинг игры на платформе — 7.8.

«Земский собор» — приключенческий экшен (Action-Adventure), рассказывающий о событиях после Смутного времени 1613 г. Главный герой — казак Кирша, соратник Юрия Милославского, который оказывается втянут в политические интриги Земского собора, где решается судьба русского престола.

«Сайберия Нова» — российская игровая студия, основанная в Новосибирске в 2015 г. Студия занимается разработкой видеоигр на базе Unreal Engine 5.x, продюсированием, гейм-дизайном, саунд-продюсингом, а также другими направлениями геймдева. Команда включает в себя более 60 специалистов.