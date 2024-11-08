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Искусство изучать: как «Школа 21» меняет подход к ИТ-образованию

В «Школе 21» рассказали о значимых обновлениях в подготовке цифровых инженеров. Машинное обучение будет объединять участников «Школы 21» в команды для совместной учебы и делать ее более эффективной, каждый участник сможет выстроить индивидуальный образовательный трек после отборочного «бассейна», а также выбрать новые направления обучения. «Школа 21» стала мультикампусной — единой образовательной экосистемой, в которой участники из разных кампусов от Москвы до Южно-Сахалинска в любое время суток могут проверять друг у друга задания, обмениваться знаниями и опытом. Об этом CNews сообщили представители «Школы 21».

Александр Федяков, директор «Школы 21»: «Миссия “Школы 21” — помочь найти любимую профессию в кругу друзей. Сегодня мы сделали огромный шаг, чтобы выбор ИТ-профессий стал шире, обучение в школе — еще эффективнее, а поиск работы мечты — проще. И чтобы весь процесс приносил все так же много удовольствия. Для этого мы увеличили число образовательных треков, научились поддерживать мотивацию участников с помощью геймификации и машинного обучения. Кроме того, мы объединили все наши ресурсы в единое образовательное пространство за счет мультикампусности. У ребят появится больше возможностей общаться по учебе, а связи внутри нашего комьюнити станут еще крепче».

В «Школе 21» обучение основано на методике «равный равному», когда участники обмениваются знаниями и опытом, учатся друг у друга. Только во время финального отборочного этапа — «бассейна» — каждый участник взаимодействует более чем со 100 новыми людьми. Благодаря применению машинного обучения методика станет еще эффективнее. В школе будут анализировать, как участники взаимодействуют с разными людьми, и объединять их в максимально подходящие для обучения группы. Такая практика позволяет на 25% повысить вклад каждого участника в работу над общими проектами и на 13% — вероятность дойти до конца отборочного этапа.

Еще одно нововведение — возможность выстроить образовательный трек, исходя из своих целей. Если раньше после прохождения «бассейна» участник попадал на основное обучение продолжительностью от 1,5 до трех лет, то теперь он может выбрать один из нескольких форматов обучения.

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Можно выбрать направление разработки — Backend, Frontend, мобильная разработка, GameDev. Или одно из семи новых направлений, где умение профессионально писать код не обязательно — кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, SRE, а также тестирование ПО (QA).

Для ребят, кто уже работает в сфере ИТ, разработаны ускоренные курсы, где они смогут точечно прокачать свои навыки.

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