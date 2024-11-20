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Спрос на продуктовых дизайнеров в России за год вырос на 46%

Дизайн-агентство mateca совместно с аналитиками сервиса HH.ru провели исследование, чтобы узнать об актуальном уровне зарплат специалистов из сферы дизайн-разработки в России и выявить, как изменилась их заработная плата за последние 10 месяцев 2024 г. Об этом CNews сообщили представители HH.ru.

Самыми востребованными специалистами в этой области стали графические дизайнеры — количество вакансий на эту должность в 2024 г. составляет 9755. Относительно 2023 г. этот показатель увеличился на 18% — в 2023 г, он был равен 8275. Медианная зарплата таких специалистов за этот период выросла на 21% — с 50900 до 61400 руб.

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HH

За последний год значительнее всего увеличился спрос на продуктовых дизайнеров — он вырос на 46%. В то же время их зарплата несколько уменьшилась — на 2% и составила 150000 руб. против 152800 руб., которые предлагались таким сотрудникам в 2023 г. Тем не менее, их медианный заработок является самым высоким в сфере дизайн-разработки.

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HH

Также в 2024 г. повысился спрос на веб-дизайнеров. Их востребованность увеличилась на 23%. Примерно на столько же за год вырос и их заработок — на 24%, поднявшись с 58000 руб. до 72200 руб.

Востребованность иллюстраторов практически не изменилась. За год количество вакансий на эту должность увеличилось лишь на 7%. В то же время заработная плата специалистов выросла на куда больший показатель — на 19% — с 49700 руб. до 58900 руб.

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Бизнес

Одними из самых высокооплачиваемых специалистов в области дизайна оказались гейм-дизайнеры. Их медианная зарплата выросла на 27% за последний год и теперь составляет 100400 руб. Одновременно с этим увеличился и спрос на сотрудников с такой компетенцией — на 16%. Количество вакансий на эту должность в 2024 г составляет 1149 мест.

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HH

В тройку лидеров по заработной плате также вошли UI/UX дизайнеры с ежемесячным доходом в размере 101500 руб. Относительно прошлогоднего показателя их заработок увеличился лишь на 2%. Куда больше выросла востребованность таких специалистов на рынке — спрос увеличился на 11% и теперь составляет 3576 открытых вакансий.

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HH

В целом, в сфере дизайна наблюдается общий рост как спроса на специалистов, так и их медианных зарплат. Востребованней всего стали специалисты по графическому дизайну. Меньше получать стали только продуктовые дизайнеры, но они же и претендуют на самую высокую заработную плату в отрасли, а количество открытых вакансий на эту должность показывает рекордный прирост за последний год.

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