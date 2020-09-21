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«Облачная поликлиника» стала популярным сервисом в Якутии

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Сервис «Облачная поликлиника» за три месяца работы стал популярным у трети населения Республики Саха (Якутия). Проект Минздрава Якутии, запущенный в июне 2020 г., позволяет осуществлять медицинские услуги в режиме онлайн.

По данным Минздрава Якутии, сегодня «Облачная поликлиника» насчитывает более 346 тыс. активных пользователей. Сервис телемедицинских услуг дает возможность дистанционно консультироваться с врачом, минимизируя личные контакты врача и пациента. Он стал удобным инструментом диагностики в период распространения COVID-19. Приложение позволяет дистанционно отслеживать самочувствие людей, состоящих на диспансерном учете, находящихся на карантине и проживающих в отдаленных местах. В системе фиксируются все необходимые данные пациента: карта, результаты анализов и обследований.

«“Облачная поликлиника” очень актуальна в период пандемии, поскольку позволяет организовать дистанционный прием пациентов, это снижает риск заражения как для врачей, так и пациентов. Немаловажно, что упорядочена работа врачей с информацией – все данные о пациентах фиксируются в единой электронной системе, это сокращает время на обработку и внесение данных. Благодаря консультациям в режиме онлайн, приемы для жителей отдаленных мест и для пациентов, которые находятся на карантине, стали более доступны. Также онлайн-приемы необходимы в тех случаях, когда требуется ежедневно отслеживать самочувствие пациентов», — сказал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

Для использования приложения требуется авторизация через портал государственных услуг и согласие на обработку персональных данных. «Облачная поликлиника» доступна для новых пользователей как в веб-браузерах, так и в магазинах приложений AppStore и PlayMarket.

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