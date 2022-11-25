Республика Саха (Якутия) в 2023 году планирует перевести все органы власти на ОС Astra Linux

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) и ГК «Астра». Цель – эффективная реализация государственной политики в сфере импортозамещения, развития информационных технологий и подготовки высокопрофессиональных кадров в ИКТ. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Планируется совместно создавать благоприятные условия обеспечения перехода органов государственной власти и местного самоуправления Республики Саха (Якутия) на российское ПО в соответствии с законодательством России. Предлагается обмен опытом и знаниями между ИТ-специалистами Республики Саха (Якутия) и российским разработчиком, проведение в регионе совместных семинаров и круглых столов для госструктур, предприятий и учебных заведений с целью повышения уровня знаний об отечественных программных продуктах.

Весной 2022 г. в ГБУ Республики Саха (Якутия) РЦИТ было поставлено 2500 лицензий ОС Astra Linux. Всего в 2022 г. в органах исполнительной власти республики более 800 рабочих мест уже полностью переведено на отечественную ОС Astra Linux. Новая операционная система позволяет пользователям эффективно выполнять все задачи. Адаптация к отечественной ОС проходит быстро и комфортно. По функционалу она не уступает зарубежным ОС, а к новому интерфейсу сотрудники легко привыкают благодаря тому, что можно настроить офисное ПО так, чтобы все выглядело, как в зарубежных аналогах.

Чтобы заказчики могли эффективно использовать все возможности и преимущества отечественных ИТ-решений, ГК «Астра» выстроила многоуровневую систему обучения работе со своим ПО. Такая деятельность ведется уже более четырех лет и охватывает все уровни образования. Это и школы, и вузы, и центры ДПО. Разрабатываются курсы, открываются новые авторизованные учебные центры, ведется обучение на базе организаций-заказчиков и действует целый ряд программ: «Астра-школа», «Астра-университет», «Астра-кадры» и др. И в Республике Саха (Якутия) компания также планирует запустить свои образовательные проекты.

Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и коммуникационных технологий Якутии: «Органы государственной власти республики полностью переходят с Windows на российскую операционную систему Astra Linux. Согласно плану, утвержденному главой республики, до конца 2023 г. на Astra Linux перейдут все исполнительные органы государственной власти республики. На сегодняшний день уже 11 министерств и ведомств полностью перешли на российское решение».

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Андрей Солдатов, директор регионального развития ГК «Астра»: «У ГК “Астра” большой опыт реализации проектов внедрения и перевода инфраструктур различных организаций на отечественные решения. У нас есть все инструменты и методологии перехода, которые позволяют сохранить работоспособность информационных систем, в том числе при отсутствии прямых аналогов зарубежного ПО. Мы готовы проводить пилотные проекты для заказчиков из Республики Саха (Якутия), а также оказывать помощь в проектировании инфраструктур на базе как своих продуктов, так и решений других отечественных разработчиков. Соглашение – важный шаг в развитии нашего сотрудничества».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.