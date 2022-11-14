В Якутии создали новую социальную сеть «Заметки»

Платформа дает возможность общаться с близкими людьми на любом расстоянии, читать интересных и увлеченных авторов, а также создавать сообщества по интересам.

В «Заметках» два раздела – «Темы» и «Лента публикаций». Есть возможность подписки на любимых авторов. Среди основных тем: еда, ИТ и технологии, кино и сериалы, предпринимательство, культура, туризм, финансы и другие.

«Заметки» будут предоставлять пользователю именно тот контент, который интересен индивидуально ему. Появится возможность фильтровать авторов по геолокации, темам, объединять их в подборках. Можно загружать картинки и видео из других сервисов. Следующим обновлением станет появление своего графического редактора, подкастов, опросов и рейтинга авторов.

«Заметки» прошли тестовый период, уже сформировался первоначальный круг авторов, сейчас соцсеть доступна в десктопной и мобильной версии, можно скачать приложение.

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С января 2023 г. для продвижения авторов планируется запустить монетизацию, чтобы авторы «Заметок» за свою популярность могли получать денежное вознаграждение.

Как отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов, нам очень не хватало такой своей родной социальной сети, где хочется уютного времяпровождения, где ты встречаешь знакомых людей и общаешься с ними. «Хочется такой домашней, уютной сети, где бы ты имел возможность смотреть, подписываться и читать мысли своих любимых авторов, друзей. Вот этого и не хватает. Сеть позволяет поделиться мыслями, написать большой лонгрид. Я уверен, что у соцсети «Заметки» будет большая жизнь, чтобы наши внуки смогли прочитать, что мы тут напишем, какой оставим цифровой след», - сказал Анатолий Семенов.