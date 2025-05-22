Иван Чернов возглавил направление стратегии разработки продукта в UserGate

Компания UserGate, российский разработчик экосистемных решений в области информационной безопасности, объявила о новом кадровом назначении: Иван Чернов, создатель подразделения технического маркетинга UserGate, перешел на позицию директора по продуктовой стратегии. Теперь он будет отвечать за формирование продуктового контура экосистемы UserGate SUMMA, а также за прямую и обратную связь с ключевыми клиентами компании для интеграции их критически важных технологических и бизнес-потребностей в процесс разработки решений комплексной защиты цифровой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

«Иван Чернов обладает важными компетенциями для новых последовательных шагов по развитию UserGate, сочетая в себе глубокое понимание природы и вектора наших технологий в ответ на ожидания рынка и умеет строить результативные стратегические коммуникации. Его переход на новую позицию – закономерный этап нашей трансформации в компанию, где продукты и решения развиваются в тесном контакте с формированием потребностей заказчика», – отметил Александр Левченко, директор-сооснователь UserGate.

UserGate Иван Чернов возглавил направление стратегии разработки продукта в UserGate

«Главная ценность назначения – создание прямого и обратного канала связи между ожиданиями заказчиков с одной стороны и менеджментом разработки UserGate – с другой. Лица, принимающие решения, получают возможность открыто и адресно делиться конструктивной обратной связью, критикой, идеями, предложениями и быть уверенными, что их интересы будут учтены в разработке и развитии наших продуктов», – сказал директор-сооснователь UserGate Дмитрий Курашев.

«Для меня принципиально важно выстроить открытый и честный диалог с текущими и потенциальными заказчиками – не только услышать их потребности, но и понять глубинные бизнес-процессы, которые стоят за ними. Поэтому я планирую сосредоточиться на формировании системы открытого взаимодействия с топ-менеджерами ключевых отраслей экономики, чтобы вместе формировать будущее настоящей российской кибербезопасности», – сказал Иван Чернов, директор по продуктовой стратегии UserGate.

Иван Чернов окончил Новосибирский государственный технологический университет по специальности «Информационная безопасность». Участвует в развитии продуктов, сборе обратной связи от заказчиков для усовершенствования технологий. Продвигает российские ИБ-решения на примере компании UserGate. Автор и ведущий Security Stream — подкаста о людях и технологиях в информационной безопасности, вебинаров по темам ИБ, автор публикаций в отраслевых СМИ.