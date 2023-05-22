Разделы

Безопасность
|

UserGate ускорил NGFW более чем в 4 раза

Российский разработчик ИБ решений сразу вслед за релизом седьмой версии собственной операционной системы – основы экосистемы UserGate SUMMA, включающей в себя UserGate NGFW – объявил о старте следующего этапа внедрения в коммерческую эксплуатацию программно-аппаратного комплекса UserGate FG, представляющего собой NGFW высокой производительности. По итогам успешных лабораторных испытаний прототипа несколько десятков готовых платформ поступили в тестовую эксплуатацию клиентам UserGate, пожелавших принять участие в их пилотировании.

«Задача UserGate FG – обеспечить потребность в защите высоконагруженных систем: ЦОДов, инфраструктуры телеком-операторов и т.д. Скорость обработки трафика платформой достигает 160 ГБ/с, что является рекордным для России показателем производительности решений класса NGFW», – сказал менеджер по развитию UserGate Иван Чернов.

По его словам, высокие скорости передачи данных в современном интернете требуют разработки гораздо более производительных NGFW, чем могут предложить сейчас большинство российских разработчиков: «Некоторые аналитики считают, что 40 ГБ/c – это максимум, который может выжать центральный процессор аппаратных платформ, используемых в России. С ограничением вынуждены были мириться как заказчики, так и поставщики продуктов. Но мы решили все изменить и у нас получилось, нам удалось обойти аппаратное ограничение и ускорить NGFW сразу более, чем в 4 раза».

Разработкой аппаратной платформы UserGate FG занималась команда конструкторского бюро компании в Новосибирске. В ее архитектуру включена собственная FPGA-плата или программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС). Как правило, она выступает в качестве сопроцессора, который занимается решением точечных задач устройства. FPGA-плата ускорила функцию межсетевого экранирования – обработку сетевых пакетов на третьем и четвертом уровне модели OSI.

В ближайших версиях разработчик планирует увеличить производительность других процессов. В их числе – задачи систем обнаружения вторжений и детектирования приложений. Более того, уже сейчас UserGate FG можно использовать в качестве балансировщика трафика.

Как развиваются отечественные ИБ-платформы
безопасность

Также, как отмечает разработчик, изменения в новых версиях коснутся непосредственно FPGA-платы. Она станет еще быстрее и производительнее. А это значит, что пользователи получат еще больше возможностей для применения устройства.

После завершения пилотных проектов на стороне участвующих в тестировании заказчиков UserGate официально объявит о старте широкой коммерческой эксплуатации платформы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сгенерированное ИИ фото атаки на Пентагон обрушило финансовые рынки

ИБ-«дочка» «Ростелекома» впервые за много лет стала убыточной, уйдя в «минус» сразу на 1,25 миллиарда

Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет

Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками»

Россию наводнили смартфоны и ТВ со встроенными на заводе вирусами. Счет устройств может идти на миллионы

Россиянина посадили на 3 года за хакерскую атаку на Кремль и Минобороны на стороне Украины

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
Показать еще