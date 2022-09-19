UserGate выпустил на рынок первое отечественное NAC

Российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники в сфере информационной безопасности UserGate сообщает об обновлении собственной операционной системы UGOS до бета-версии 7.1. Ключевым ожидаемым событием обновления стало появление бета-версии UserGate Client – решения, предназначенного для управления безопасным доступом в сеть всех видов пользовательских устройств корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

UserGate Client как один из компонентов экосистемы безопасности UserGate SUMMA – первая полностью российская разработка с функционалом комплекса NAC, предоставляющая корпоративным клиентам возможности создания гибких политик защиты с помощью правил межсетевого экранирования. Это позволяет фильтровать информационные потоки на основе конкретного пользователя, адреса источника, назначения, сервиса, приложения, L7, URL, категорий сайта, типа контента, времени действия правила, HIP-профиля.

Менеджер по развитию UserGate Иван Чернов: «После массового ухода с отечественного рынка иностранных вендоров у нас появились новые широкие возможности по созданию и укреплению стратегических преимуществ, к которым относятся и продуктовые решения для обеспечения информационной безопасности корпоративных сетей. UserGate как российский разработчик первым реализовал давно ожидаемое клиентами компании решение, направленное на комплексную защиту пользовательских устройств. Мы рассчитываем улучшать и дорабатывать продукт, постоянно повышая уровень клиентского сервиса».

UserGate Client предназначен для защиты конечных точек и безопасного соединения при удаленной работе или за пределами сетевого периметра. Этот программный комплекс обеспечивает контроль и видимость событий безопасности, предоставляет защиту уровня персонального межсетевого экрана и реализует подключение к корпоративной сети на принципах сетевого доступа с нулевым доверием. UserGate Client имеет возможность подключаться к защищенным корпоративным сетям посредством собственного встроенного VPN-клиента и осуществлять поддержку наборов конфигураций VPN для управления VPN-подключениями.

На портале UserGate уже доступна бета-версия UserGate Client, которая позволит клиентам компании ознакомиться с функциональностью решения до официального релиза.

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UserGate является российским разработчиком программного обеспечения и микроэлектроники и обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей самого разного размера от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. Основным подходом UserGate является разработка собственных технологий, способных конкурировать с лучшими зарубежными аналогами. Все продукты создаются внутри компании. Компания проектирует и производит собственные микросхемы. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.