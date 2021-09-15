«Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ

«Т1 Интеграция» стала партнером компании UserGate, российского разработчика программного обеспечения и микроэлектроники в области информационной безопасности.

Решения UserGate дополнили портфель ИБ-продуктов, которые «Т1 Интеграция» предлагает государственным организациям, крупному бизнесу, телекоммуникационным компаниям, промышленным предприятиям для защиты от угроз в сфере инфобезопасности.

Линейка собственных разработок UserGate образует экосистему решений UserGate SUMMA, обеспечивающую комплексную информационную безопасность заказчика: безопасность внутренних сетей от разнообразных внешних интернет-угроз, централизованное управление безопасностью сетевой инфраструктуры, построение единой виртуальной защищенной сети внутри подразделений компании, фильтрацию опасных и незаконных интернет-ресурсов в соответствии с требованиями законодательства РФ, защиту персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ-152, применение политик безопасности к сотрудникам, защиту промышленных объектов в сети компании (АСУ ТП), защиту ЦОД, защиту облачной инфраструктуры.

Продукты UserGate используются как российскими предприятиями, в том числе КИИ, так и клиентами из Великобритании, Германии, стран Восточной Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

«Специалисты Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция изучили возможности продуктов UserGate и провели их тестирование по функционалу. Параметры решений позволяют отнести их к тем представителям кластера отечественных решений в области ИБ, которые отвечают на потребности российских предприятий. Поэтому мы будем развивать сотрудничество с UserGate в области проектирования, внедрения и обслуживания систем информационной безопасности для российских предприятий», – сказал Игорь Кириллов, руководитель Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция».

«UserGate рад, что Т1 Интеграция, которая имеет значительный опыт в реализации крупных проектов в области ИБ, стала нашим партнером, – отметил Иван Чернов, менеджер по развитию компании UserGate. – Партнерская сеть UserGate насчитывает более 300 системных интеграторов, расположенных в более чем 40 странах мира, и продолжает активно развиваться».