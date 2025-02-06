Программно-аппаратные комплексы UserGate C150, F8000, F8010 и программный продукт UserGate SIEM включены в реестр российского ПО

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявляет о включении своих межсетевых экранов следующего поколения (NGFW) на базе платформ UserGate C150, UserGate F8000 и UserGate F8010, а также решения UserGate SIEM в Реестр программного обеспечения Минцифры России. Реестровые записи – 25756, 25757, 25515, 25528. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Заключения экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры России подтвердили соответствие продуктов UserGate требованиям, которые предъявляются к российским технологическим продуктам. Это позволяет использовать их для защиты инфраструктур российских заказчиков и гарантирует их независимость от последствий санкционных действий иностранных компаний.

Программно-аппаратный комплекс UserGate C150 – межсетевой экран следующего поколения, предназначенный для защиты инфраструктуры предприятий сегмента малого и среднего бизнеса, а также филиальных сетей. Он обеспечивает все возможности современных NGFW, включая контроль трафика на уровне приложений, обнаружение вторжений, идентификацию пользователей и контроль доступа в интернет, инспектирование TLS/SSL, антивирусную защиту, организацию виртуальных частных сетей VPN и др. Позволяет обеспечить безопасность публикации внутренних ресурсов, почтовых серверов, автоматизировать реакцию на угрозы кибербезопасности, организовать защиту гостевого корпоративного портала.

Межсетевой экран следующего поколения UserGate F8000 предназначен для крупных заказчиков и дата-центров. Этот ПАК рассчитан на работу в условиях высокой нагрузки и способен обеспечить выполнение корпоративных политик безопасности даже крупнейших предприятий. UserGate F8000 может быть использован не только для анализа и фильтрации трафика, защиты сетей от атак, блокирования опасных скриптов и приложений в корпоративных сетях, но и для защиты облачных сервисов на уровне провайдера.

Программно-аппаратный комплекс UserGate F8010 в перспективе заменит в линейке аппаратных файрволлов модель F8000. Решение предназначено для заказчиков, имеющих масштабные ИТ-инфраструктуры, и отличается высокой производительностью. UserGate F8010 обеспечивает передачу трафика EMIX на скорости 80 Гбит/с в режиме Stateful Firewall, 47 Гбит/с при включении контроля приложений и 30 Гбит/с при активированном IPS. Межсетевой экран поддерживает до 24 млн одновременных сессий и способен обрабатывать до 320 тыс. новых сессий в секунду. Эти возможности позволяют использовать UserGate F8010 даже в высоконагруженных сетях предприятий, относящихся к сегменту enterprise. Применима новая модель и для защиты облачных сервисов уровня провайдера.

UserGate SIEM – интегрированная платформа, предназначенная для сбора, анализа, мониторинга и расследования событий информационной безопасности и киберинцидентов, а также реагирования на них как в автоматическом, так и в ручном режиме. Она объединяет информацию из различных источников, анализирует данные, выявляет связи и выстраивает корреляцию зафиксированных событий. Благодаря UserGate SIEM специалисты службы информационной безопасности предприятий могут вести мониторинг угроз, выявлять сложные атаки и расследовать ИБ-инциденты, включая составление отчетов. А за счет встроенной в UserGate SIEM функциональности IRP/SOAR они также смогут и своевременно реагировать на инциденты и минимизировать за счет этого возможные риски. Еще одна возможность UserGate SIEM – мониторинг состояния, производительности и доступности корпоративных сетей, который позволяет минимизировать последствия простоев информационных систем.

«Множество предприятий сталкиваются с киберугрозами из-за того, что иностранные вендоры прекратили поддержку своих систем, работающих в инфраструктурах российских заказчиков. В этих условиях единственно возможный способ обеспечения безопасности – переход на российские разработки, которые обеспечивают полную гарантию защиты и от угроз безопасности, и от санкционных действий западных производителей. Включение наших продуктов в Реестр отечественного ПО – не просто необходимая формальность. Это – гарантия работоспособности и защищенности систем наших заказчиков, их уверенность в том, что предприятие продолжит бесперебойную работу в любых условиях», – сказал руководитель технического маркетинга компании UserGate Иван Чернов.