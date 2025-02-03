Аппаратные платформы UserGate серий D и Е внесены в реестр Минпромторга России

Компания UserGate, ведущий российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявила о включении своих аппаратных платформ серий D и E в реестры Минпромторга России. В Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции вошли сразу восемь аппаратных платформ UserGate: UserGate D200, D500, E1000, E1010, E3000, E3010, E6 и E14. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Наличие аппаратной платформы в реестре Минпромторга России – обязательное условие для использования устройств в организациях, которые входят в число системообразующих предприятий и управляют объектами критической информационной инфраструктуры.

Платформы UserGate серий D и Е представляют собой аппаратную основу UserGate NGFW – многофункциональных межсетевых экранов следующего поколения, способных обеспечить безопасность небольших и средних предприятий с несколькими сотнями пользователей (серия D), а также крупных предприятий с количеством пользователей до тысячи и более, которым необходимы высокопроизводительные решения, имеющие запас мощности и возможности для дальнейшего масштабирования (серия E). С их помощью заказчики могут защитить свои ИТ-инфраструктуры от самого широкого спектра интернет-угроз. Платформы предотвращают сетевые атаки, контролируют доступ к веб-ресурсам, блокируют выполнение опасных приложений и скриптов, защищают от вирусов и спам.

ФСТЭК России позволяет использовать межсетевые экраны UserGate для защиты данных в информационных системах объектов КИИ, системах персональных данных и государственных информационных системах высокой категории.

Аппаратные платформы UserGate E6 и E14 лежат в основе двух продуктов из экосистемы UserGate SUMMA: Log Analyzer предназначен для сбора и первичной обработки данных от NGFW UserGate, что позволяет существенно снять нагрузку с межсетевых экранов и закрыть потребность в долгосрочном хранении; а также SIEM (система управления событиями и инцидентами информационной безопасности) с функциональностью IRP (системы реагирования на инциденты безопасности) и SOAR (оркестрирование, автоматизация и управление системами безопасности), что позволяет управлять полным циклом работы с инцидентами начиная с момента их выявления, своевременного реагирования на них и до момента проведения анализа и составления отчетности.

«Российское законодательство, которое регулирует применение средств информационной безопасности, содержит весьма жесткие требования к аппаратным платформам, которые могут быть использованы в инфраструктурах предприятий, управляющих системами и данными, имеющими критическое значение. Включение в реестры Минпромторга большей части наших устройств расширяет сферу их использования за счет таких заказчиков. При этом еще раз подтверждается соответствие межсетевых экранов и устройств анализа UserGate требованиям, которые предъявляются к средствам защиты информации в наиболее критичных системах. Очень важно и то, что в реестрах Минпромторга теперь присутствует самый широкий спектр программно-аппаратных комплексов UserGate. Это позволит заказчикам выбрать наиболее оптимальные пути создания и защиты инфраструктур, обеспечив при этом наивысший уровень их защиты», – сказал руководитель технического маркетинга компании UserGate Иван Чернов.