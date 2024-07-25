UserGate FG включен в реестр Минпромторга

Межсетевой экран следующего поколения (Next-Generation Firewall) UserGate FG включен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Решение представляет собой программно-аппаратный комплекс, разработанный и произведенный в России и предназначенный для обеспечения безопасности высоконагруженных систем и критически важных инфраструктур.

Включение в реестр позволяет использовать решение в крупных коммерческих структурах, банках, на объектах КИИ (критической информационной инфраструктуры) и в государственных структурах, деятельность которых регламентируется требованиями законодательства.

Решения класса NGFW предназначены для защиты цифровой инфраструктуры, в которой скорость обработки траффика имеет критическое значение: ЦОДы, крупные предприятия, провайдеры интернет-услуг и т.д.

Межсетевой экран следующего поколения обеспечивает безопасность сети, блокируя вредоносные атаки, попытки эксплуатации уязвимостей, нелегитимное использование приложений и другие угрозы. Он также может обеспечить контроль доступа к сети, управление политиками безопасности и мониторинг сетевой активности.

UserGate FG подходит для защиты уровня ядра сети, объединения всех зон безопасности и обеспечения безопасного прохождения трафика между сегментами.

Аппаратная платформа имеет встроенный аппаратный ускоритель FPGA (Field-Programmable Gate Array), который позволяет поддерживать работу в режиме L3/L4 на рекордных 160 Гбит/с. FPGA-плата берет на себя часть функций центрального процессора (CPU), позволяя достигать столь высоких скоростей обработки траффика. Кроме того, UserGate FG может использоваться как балансировщик, способный распределять трафик между большим количеством аппаратных платформ.

«Включение нашего решения в реестр Минпромторга – значимое событие не только для нас, как его производителя, но и для всего российского технологического рынка. Во-первых, это первый высокоскоростной межсетевой экран собственного производства, разработанный в конструкторском бюро UserGate и произведенный на контрактном предприятии в Санкт-Петербурге. Во-вторых, наличие данного устройства в реестре позволяет заказчикам приобретать и использовать отечественное высокопроизводительное решение в области сетевой безопасности как полноценную альтернативу ушедшим западным аналогам», – сказал Иван Чернов, менеджер по развитию UserGate.

Устройство «Вычислительная платформа общего назначения FG» соответствует техническим условиям РНЦД.465235.001 ТУ и представляет собой техническое средство, применяемое в сетях связи, на базе которого реализуется программно-аппаратный комплекс: с функциями контроля и фильтрации в соответствии с заданными правилами проходящих через него информационных потоков; с функциями обнаружения и предотвращения вторжений; используемое в целях обеспечения защиты информации (не криптографическими методами) ограниченного доступа.

Интерфейс устройства соответствует стандартам: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.