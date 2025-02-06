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UserGate SOC UserGate Security Operations Center UserGate SIEM UserGate Security Information and Event Management
UserGate SOC и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Иван 30 3
|Шулинин Дмитрий 2 2
|Пеньковский Михаил 13 1
|Даровских Виталий 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145752 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 1
|Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
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