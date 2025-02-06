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UserGate SOC UserGate Security Operations Center UserGate SIEM UserGate Security Information and Event Management


06.02.2025 Программно-аппаратные комплексы UserGate C150, F8000, F8010 и программный продукт UserGate SIEM включены в реестр российского ПО 1
26.04.2024 UserGate запускает собственный SOC 1
17.04.2024 Дмитрий Шулинин, UserGate: Выиграли те, кто полагался на SIEM собственной разработки 2
22.11.2023 Все строят экосистемы: почему это важно для ИБ? 1
16.11.2023 UserGate приглашает тестировать новые решения класса EDR/NAC и SIEM 1
18.07.2023 Иван Чернов, UserGate: Стандартных функций SIEM уже недостаточно – рынку нужны решения следующего поколения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

UserGate SOC и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 320 5
Upstream 50 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 190 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2245 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 780 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12740 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 398 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13844 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5105 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 830 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2819 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12050 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13320 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 740 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25569 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3774 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 587 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 300 2
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 20 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1877 2
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 75 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3577 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 535 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2195 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6664 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16054 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10326 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14472 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1172 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1190 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4222 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29951 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 2
Google Android 14087 2
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 2
UserGate SUMMA 26 2
Fortinet FortiSIEM 20 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4530 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 48 1
UserGate Client Cabinet 2 1
Чернов Иван 30 3
Шулинин Дмитрий 2 2
Пеньковский Михаил 13 1
Даровских Виталий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6192 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3180 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 1
Аудит - аудиторский услуги 2699 1
Reference - Референс 186 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 387 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5826 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2178 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 1
Ergonomics - Эргономика 1604 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7059 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
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