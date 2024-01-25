Решение UserGate обеспечило безопасную работу сети органов государственной власти и местного самоуправления Якутии

Решение российского разработчика ИБ-решений UserGate обеспечило безопасную работу сети органов государственной власти и местного самоуправления Республики Саха (Якутия). Поставку решения на базе межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) реализовал центр защиты информации «Север».

Региональная информационно-телекоммуникационная сеть обеспечивает единое информационное и телекоммуникационное пространство органов государственной власти и местного самоуправления на территории Республики Саха. Она позволяет повысить эффективность их деятельности за счет использования современных ИТ-технологий и систем связи, а также организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг населению.

Для обеспечения возможности безопасного подключения к ней информационных систем, сетей и средств хранения информации, необходимо сетевое решение, обеспечивающее надежную защиту от атак и внешних угроз, а также возможность безопасного выхода всем представителям органов государственной власти в интернет.

По результатам комплексного тестирования и проведения пилотного проекта было принято решение о внедрении межсетевого экрана UserGate F8000 с системой анализа событий и инцидентов UserGate Log Analyzer предназначенного для крупных корпоративных сетей и дата-центров, обеспечивающих высокую доступность, резервирование, масштабируемость и гибкость относительно встраивания в сетевую инфраструктуру. UserGate F сочетает все необходимые функции безопасности с возможностями, необходимыми для функционирования максимально стабильного сервиса при предельно высокой нагрузке. Установленное на границе сети решение обеспечило ее защиту от современных атак и вторжений, анализ и фильтрацию трафика по контенту, контроль интернет-приложений, блокирование опасных скриптов и приложений, защиту от вирусов и спама, а также другие функции безопасности.

«В рамках программы цифровизации органов государственной власти и местного самоуправления для нас чрезвычайно важной задачей является обеспечение безопасности и бесперебойного функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры. Для ее решения мы стараемся выбирать надежных российских производителей, разрабатывающих не только передовые технологические продукты, но и имеющих стратегический долгосрочный подход к своей работе», – отметили в ГБУ РС (Я) «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий».

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«Наш центр обладает многолетним опытом реализации сложных проектов по обеспечению информационной безопасности на специальных объектах, объектах государственных структур, включая органы государственной власти, объектах гражданского назначения в различных секторах экономики. Мы работали со многими поставщиками и разработчиками специализированных ИБ-решений и были приятно удивлены техническими характеристиками предлагаемых UserGate продуктов и подходом представителей компании к делу. С самого начала они были вовлечены в проект, оперативно оказывали необходимое содействие при проведении пилотного проекта и опытной эксплуатации, а также при последующем расширении. Все возникающие вопросы решались быстро и эффективно, что, безусловно, способствовало успешной реализации проекта в запланированные сроки», – сказал Радомир Обулахов, директор центра защиты информации «Север».

«Для нас сотрудничество с государственным органами – это, прежде всего, огромная ответственность, поскольку любой инцидент, утечка или сбой в работе мгновенно становится достоянием общественности и несет с собой значительные репутационные потери. Наша задача – не допустить подобные ситуации, обеспечив самый высокий уровень безопасности сетей, защита которых нам доверена. Более 13 лет разработки собственного NGFW-решения на основе собственных технологий, наличие большого опыта внедрений и обратной связи от заказчиков из самых разных отраслей, желание постоянно совершенствоваться и быть в курсе самых последних тенденций в области киберугроз и технологических возможностей – все это дает нам, нашим партнерам и заказчикам уверенность в том, что любое взаимодействие с UserGate всегда приведет к положительному результату», – сказал Дмитрий Ивашкин, менеджер по работе с партнерами UserGate.

Решение UserGate NGFW внесено в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации. Оно позволяет предприятиям значительно повысить уровень своей информационной безопасности и обеспечить непрерывную работу бизнеса и государственных организаций.