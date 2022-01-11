Konica Minolta будет продвигать RPA-комплекс Roomy bots компании CSBI

Konica Minolta заключила соглашение о сотрудничестве с компанией CSBI («АО Компьютерные системы для бизнеса»). В рамках партнёрства Konica Minolta будет предлагать решения по автоматизации и роботизации бизнес-процессов своим российским клиентам.

Портфель программных решений Konica Minolta включает в себя ряд систем для автоматизации и роботизации бизнес-процессов. Фокусным продуктом, который партнёры намерены совместно продвигать, является RPA-комплекс Roomy bots.

Roomy bots – российское решение полного цикла, включающее в себя инструменты разработки и контроля программных роботов, а также инструменты выявления и анализа рутинных операций. Roomy bots состоит из следующих компонентов: модуль Process Finder, студия для создания процессов и управляющий элемент–оркестратор.

В рамках развития комплекса команда CSBI создала и продолжает обучать собственную нейронную сеть, на базе которой разработан Process Finder – модуль для интеллектуального поиска часто повторяющихся действий и процессов, подлежащих роботизации.

С помощью модуля Process Finder можно проанализировать проблемные места в работе пользователя, понять, работа в каких системах и приложениях занимает большую часть времени, какие действия и рутинные операции повторяются чаще всего, а самое главное – увидеть, какие участки процесса наиболее подходят для автоматизации. По итогам работы модуля Process Finder система предоставляет пользователям сценарий роботизации выбранного участка.

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Компания CSBI – отечественный разработчик ИТ-решений для коммерческого и государственного сектора, работающий на российском рынке 29 лет.

«При разработке робота мы придерживались нескольких принципов. Во-первых, стремились создать универсальный инструмент – широко применимый как средним, так и крупным бизнесом. Во-вторых, мы разрабатывали решение, способное помочь пользователю с непрерывным потоком рутины – удобное в использовании, гибкое и отличающееся широкими возможностями управления. Такую концепцию мы постарались отразить и в названии продукта», – сказала Юлия Иванова, директор по развитию партнёрской сети CSBI в России и странах СНГ.

«Одна из отличительных особенностей платформы Roomy bots – наличие модуля Process Finder, позволяющего найти процессы, наиболее подходящие для автоматизации. На наш взгляд, сейчас это важная задача для бизнеса, что позволяет рассчитывать на широкую популярность решения среди наших клиентов», – отметил Павел Шалагинов, руководитель отдела развития ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia.