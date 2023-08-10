Компании «Тантор лабс» (ГК «Астра») и «Руми» сообщают о старте технологического сотрудничества

Компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») и ООО «Руми», разработчик платформы для интеллектуального поиска и автоматизации процессов, сообщают о старте сотрудничества в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra. Стороны договорились вести активное сотрудничество в части проверки и обеспечения работоспособности своих решений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Комплексная работа двух компаний уже началась. Так, в июне 2023 г. были проведены тестирования по совместимости СУБД Tantor и RPA-решения ROOMY bots для автоматизации повторяющихся алгоритмических процессов с применением программных роботов. Испытания были пройдены успешно, что подтверждено выданным сертификатом, удостоверяющим корректность работы указанных решений.

ROOMY bots является российским решением, включающим в себя функционал выявления и анализа рутинных операций для последующей роботизации, а также платформу для управления бизнес-процессами.

«Наличие такого технологического партнера, как разработчика ИТ-решений ООО «Руми», позволит нашим клиентам пользоваться всеми преимуществами роботизации как простых, так и сложных проектов. Enterprise-компании уже распробовали возможности и эффективность RPA-платформ, а уход зарубежных вендоров, таких как UiPath и Blue Prism, дал дополнительный мощный толчок для развития отечественных решений, - сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор лабс». - Наше сотрудничество позволит российским компаниям упростить и автоматизировать бизнес-процессы, что в итоге положительно повлияет на пользовательский опыт конечных клиентов».

Tantor — это российская СУБД с повышенной производительностью и встроенной системой администрирования и мониторинга, созданная на основе PostgreSQL. Решение зарегистрировано в реестре Минцифры России и подходит для использования в импортозамещенных ИТ-инфраструктурах, в том числе на базе ОС Astra Linux.

«В настоящее время российский бизнес крайне заинтересован в решениях, разработанных российскими поставщиками. Для компании ООО «Руми» партнерство с «Тантор лабс» позволит обеспечить нашим заказчикам доступ к полнофункциональной экосистеме, которая бесшовно и быстро закроет вопросы и бизнес-приложений, и баз данных одновременно. Этот подход гарантирует высокую эффективность таких проектов и сокращает срок их вывода в продуктивную эксплуатацию, - отметила Светлана Архипкина, генеральный директор ООО «Руми». – Наше сотрудничество направлено на повышение качества и эффективности проектов по роботизации за счет использования высокопроизводительной СУБД Tantor».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «Руми» – компания-разработчик платформы ROOMY bots для интеллектуального поиска и автоматизации процессов с применением технологий Process Finder и RPA. Roomy Bots — это российская RPA-платформа с функциями программной роботизации, анализа и управления бизнес-процессами. Решение зарегистрировано в реестре Минцифры России и подходит для использования в импортозамещенных ИТ-инфраструктурах.