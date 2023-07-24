Платформа Roomy bots интегрирована с ПО SAP

«Руми», российский разработчик платформы интеллектуального управления и автоматизации процессов (RPA) Roomy bots, заявила об окончании разработки интеграции платформы с ПО SAP.

Интеграция платформы Roomy bots с семейством систем SAP предоставляет компаниям возможность повысить эффективность, производительность и качество работы. Так, за счет прямой работы с SAP API ускорится выполнение задач: компании смогут сократить время выполнения каждого шага повторяющихся задач. Кроме этого, за счет использования внутренних идентификаторов появилась возможность минимизировать ошибки при выполнении задач в SAP, что гарантирует высокую точность данных и качество работы.

Платформа Roomy bots обеспечивает взаимодействие с компонентами SAP как в веб-приложении, так и через клиента на рабочем столе, а также легко интегрируется с другими приложениями и системами, что позволяет расширить функциональность SAP. Благодаря этому возможно, например, автоматизировать обмен данными между SAP и CRM-системой или ERP-системой, и получить бесшовное взаимодействие между различными системами.

Наряду с этим, интеграция Roomy bots с SAP – это легко настраиваемое решение, которое достаточно быстро внедряется в организацию. Это позволяет добиться ускоренной разработки алгоритма, а благодаря возможности быстрой автоматизации задач – получить результаты уже в первые недели после запуска проекта.

«На основании запросов клиентов и мониторинга рынка мы видим, что возможность автоматизации работы SAP остается для российских компаний, даже в ситуации импортозамещения и перехода на российские платформы, очень востребованной. Поэтому команда «Руми» провела масштабную работу по созданию и интеграции платформы Roomy bots с ПО семейства SAP. Мы уверены, что новый функционал станет залогом эффективного и успешного бизнеса компаний как в текущих проектах использования платформы SAP, так и в проектах импортозамещения при переносе данных и функциональности в российские системы. Использование роботов на таких проектах откроет для бизнеса возможность сфокусироваться на стратегически более важных задачах и шагнуть в будущее современной автоматизации», – отметила Светлана Архипкина, генеральный директор «Руми».