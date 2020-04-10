Nokia представила новые продукты AirScale для сетей 5G

Nokia объявила о расширении семейства продуктов AirScale. В это семейство вошел ряд инновационных решений, предназначенных для удовлетворения растущих потребностей 5G. Новые продукты помогут операторам полностью раскрыть потенциал технологий мобильной связи пятого поколения. Среди объявленных новшеств – обновление программного обеспечения DSS (Dynamic Spectrum Sharing – динамическое совместное использование частот) на существующих базовых станциях Nokia AirScale и новая базовая станция Nokia AirScale All-in-Cloud (букв. – всё в облаке), повышающая эффективность сетей.

Расширяя семейство продуктов для сетей 5G, Nokia вывела на рынок ряд новых решений AirScale, включая компактные удаленные радиоблоки, работающие в двух и трех диапазонах для расширения возможностей установки базовых станций. Кроме того, был анонсирован ряд новых высокопроизводительных антенн с технологией Massive MIMO для поддержки зон покрытия и высокой пропускной способности 5G. Новые решения поддерживают технологии 4G и 5G, повышают емкость сот и сокращают совокупную стоимость владения, что позволит быстрее предложить услуги 5G корпоративным заказчикам и индивидуальным пользователям.

Решение Nokia DSS представляет собой обновление программного обеспечения для существующих базовых станций Nokia AirScale. Это решение совместимо не только с технологиями 4G и 5G. Оно поддерживает динамическое совместное использование частот сетями 2G, 3G и 4G, создавая удобные возможности для перехода к технологии 5G. Функция 4G-5G DSS уже вызвала большой интерес у операторов на ведущих рынках 5G. Она автоматически координирует и распределяет частотный спектр между сетями 4G и 5G и позволяет работать с существующими сетями 4G, ускоряя и облегчая переход к 5G. Обычно сети 5G развертываются в более высоких миллиметровых и сантиметровых диапазонах, а существующие сети 4G продолжают работать в более низких диапазонах частот.

Новое решение Nokia позволяет задействовать низкие диапазоны 4G и тем самым ускорить и удешевить развертывание сетей 5G. Первые поставки решения Nokia DSS запланированы на апрель 2020 года, а массовые поставки должны начаться в июле. График поставок разработан с учетом доступности мобильных устройств, поддерживающих технологию DSS.

Nokia также анонсировала ряд инноваций для облачных сетей доступа 5G, в том числе базовую станцию Nokia AirScale All-in-Cloud. Она виртуализирует работу в основной полосе частот (baseband) в реальном времени и переносит эту работу на границу сети, сводя к минимуму сетевую задержку и повышая общую эффективность. Кроме этого, Nokia Bell Labs недавно продемонстрировали заказчикам прототип нового эволюционного решения в данной области под названием Nokia AirScale Cloud-native RAN. Это решение обладает всеми характеристиками чисто облачной среды (cloud-native) и позволяет гибко создавать для беспроводной сети доступа сервисно-ориентированную архитектуру. Для его поддержки создается соответствующая граничная сетевая инфраструктура, чипсеты Nokia Powered by ReefShark, центральные и графические процессоры. Все это позволит еще более увеличить производительность сетей 5G.

Томми Уитто (Tommi Uitto), президент глобальной бизнес-группы мобильных сетей Nokia, отметил: «Данные инновации разработаны для того, чтобы помочь мобильным операторам быстрее и с наименьшими затратами внедрить услуги 5G и предложить их своим заказчикам. Кроме того, новые решения позволят удовлетворить растущий спрос на полосу пропускания, что особенно важно в текущей ситуации. Наши инновации помогут операторам воспользоваться всеми преимуществами 5G, открыть новые области применения этой технологии, разработать новые бизнес-модели и сформировать новые источники дохода».