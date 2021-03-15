Спецпроекты

«ЭР-Телеком» и Nokia совместно протестируют сеть 5G в Москве

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«ЭР-Телеком холдинг» (бренды «Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») и Nokia подписали соглашение и приступили к реализации тестирования возможностей сетей 5G в сегменте ШПД для бизнеса.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила «ЭР-Телеком холдингу» для тестирования 5G диапазоны 4,8–4,99 ГГц и 27 ГГц. Компания планирует протестировать 5G более чем в 50 опытных зонах, включая точки в Москве и Санкт-Петербурге.

Высокие скорости, обеспечиваемые технологией 5G в высоких диапазонах частот, являются базой для создания сетей беспроводного широкополосного доступа (БШД). Новые сервисы БШД станут доступны в зонах, где нет возможности проложить кабельные каналы связи или там, где требуется быстрый вывод услуг на рынок.

Решения 5G позволяют абонентам получить новый опыт в использовании приложений виртуальной реальности, моментально загружать видео в сверхвысоком разрешении, а также значительно расширить емкость сети широкополосного доступа.

Для проведения тестирования будут использоваться базовые станции 5G компании Nokia из линейки Airscale: системный модуль Nokia Airscale System Module, в максимальной конфигурации позволяющий обслуживать до 84 Гбит/с, и компактная активная антенна mmWave, на которой установлен текущий мировой рекорд пропускной способности 5G для коммерческих устройств (4,7 Гбит/с).

Проект продлится до 31 марта 2021 г.

«ЭР-Телеком» планирует провести нагрузочные испытания на фрагменте сети 5G на базе оборудования Nokia, целью которых является проверка потенциала технологии 5G в рамках выделенного нам диапазона. Мы исследуем возможность создания в ближайшей перспективе инфраструктурного «оператора для операторов». В рамках данного подхода сотовые компании смогут подключать свои базовые станции к нашей оптико-волоконной сети, существенно снижая затраты на строительство собственной инфраструктуры», – отметил Кирилл Пищальников, директор по технической инфраструктуре «ЭР-Телеком холдинга».

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, отметил: «Мы рады сотрудничеству с “ЭР-Телком холдингом“ в рамках тестирования возможностей технологии 5G для предоставления инновационных широкополосных услуг и нового цифрового опыта пользователям в России. “ЭР-Телеком холдинг“ присоединяется к ведущим мировым операторам связи, с которыми Nokia сотрудничает в области 5G. Обладая уникальным портфелем решений, опытом и возможностями для развертывания сетей 5G в мире и в России, Nokia активно сотрудничает со всеми заинтересованными игроками отраслевой экосистемы и раскрывает огромный потенциал 5G для бизнеса и конечных пользователей. На сегодняшний день Nokia заключила 196 коммерческих соглашений в области 5G, из которых 146 – это контракты на развертывание коммерческих сетей 5G».



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