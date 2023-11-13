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«Мегафон» протестировал новейшую российскую мобильную операционную систему

«Мегафон» предоставил «Лаборатории Касперского» данные о результатах тестов операционной системы KasperskyOS for Mobile. Проверка велась на выделенной сети, аналогичной системе коммерческого оператора. Тестирование позволило собрать необходимую информацию для дальнейшей разработки, что поможет ускорить появление устройств с KasperskyOS на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В петербургской лаборатории «Мегафона» проверили устройство с KasperskyOS for Mobile на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и корректность работы при выполнении базовых функций. К ним относятся передача данных, звонки, отправка SMS, переключение между технологиями мобильной связи во всех современных сетях, применяемых в России — 2G, 3G, 4G.

KasperskyOS for Mobile проверялась согласно программе тестирования лаборатории «Мегафона», состоящей из более чем 250 тест-кейсов. По каждому кейсу записывались логи обмена сигнальной информацией между устройством и сетью. При необходимости осуществлялось сравнение работы устройства на базе операционной системы компании с аналогичным устройством на базе референсной ОС.

Лаборатория «Мегафона» решает широкий спектр задач по исследованию абонентского оборудования. Тестирование осуществляется на выделенной сети со всеми функциональными узлами – сетью радиодоступа, ядром, транспортным сегментом. В лаборатории развернуты фрагменты сетей всех использующихся сегодня технологий, включая VoLTE, VoWIFI, 5G. Также в ней открыта тестовая зона, в которой можно изучать работу оборудования в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне 3,4‑3,8 ГГц. Такие ресурсы смогут реализовать любой сценарий работы абонентского устройства в сети оператора.

«Миссия лаборатории «Мегафона» – делать абонентские устройства лучше и максимально использовать их возможности в сети. Как ведущий оператор, мы стремимся обеспечить наших абонентов хорошо работающим абонентским оборудованием для качественного сервиса. Участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников «Лаборатории Касперского» в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS», - сказал руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

«Наша микроядерная операционная система технически не ограничивается только мобильными устройствами с точки зрения потенциала применения. Мы допускаем, что и другие решения на базе KasperskyOS с беспроводными интерфейсами также однажды окажутся в лаборатории «Мегафона». Данное тестирование — важная веха в развитии ОС, так как она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами — производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта», — отметил Дмитрий Лукиян, руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 220 тыс. корпоративных клиентов во всем мире. Компания также создает кибериммунные решения, которые базируются на микроядерной операционной системе KasperskyOS.

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