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ИКС Yadro BTS серия базовых станций
УПОМИНАНИЯ
|02.06.2025
|В России продемонстрировали работу отечественной базовой станции 1
|02.06.2025
|«Билайн» и Yadro продемонстрировали работу отечественной базовой станции 1
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 2
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 540 2
|ИКС 337 2
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6304 2
|Клебанова Юлия 23 2
|Шоржин Валерий 61 2
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