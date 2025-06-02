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ИКС Yadro BTS серия базовых станций


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 В России продемонстрировали работу отечественной базовой станции 1
02.06.2025 «Билайн» и Yadro продемонстрировали работу отечественной базовой станции 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 540 2
ИКС 337 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6304 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21152 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28289 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3120 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12411 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16235 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8646 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3678 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2253 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12328 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2950 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 43 2
Клебанова Юлия 23 2
Шоржин Валерий 61 2
Россия - РФ - Российская федерация 149251 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 141 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
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