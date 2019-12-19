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Ericsson внедрил динамическое распределение спектра в сети «Мегафон»

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Мегафон» внедрил решение Ericsson для динамического распределения частотного ресурса в коммерческой сети в Оренбургской области. Решение Ericsson Shared Carrier позволяет использовать одни и те же частоты для предоставления услуг на базе технологий 2G и 4G. Абоненты оператора в Оренбургской области получили возможность пользоваться еще более скоростным мобильным интернетом в сети LTE – скорость передачи данных увеличилась более чем вдвое, а емкость сети выросла в полтора раза. При этом «Мегафону» не пришлось инвестировать средства в увеличение числа базовых станций и не потребовался дополнительный частотный ресурс.

Уникальность решения заключается в том, что его внедрение осуществлялось дистанционно – благодаря удаленной активации функционала специалистам не потребовалось выезжать на площадки и осуществлять замену существующего оборудования. При этом «Мегафон» добился увеличения емкости своей 4G-сети.

Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре «Мегафона», отметил: «По итогам 3 квартала 2019 года среднемесячное потребление мобильного интернета одного абонента «Мегафон»а выросло на 31,7% по сравнению с прошлым годом и составило 11,9 ГБ. Поэтому вопрос повышения эффективности использования доступного спектра становится все более актуальным. Ericsson Shared Carrier – отличное решение, позволяющее увеличить емкость сети LTE за счет совместного использования спектра с сетью 2G и обеспечить высокое качество услуг для абонентов «Мегафона».

Себастиан Толстой, президент Ericsson в России, сказал: «Отсутствие или недостаточность имеющегося частотного ресурса – одна из ключевых трудностей, с которыми сталкиваются операторы при развитии сети с целью предложения новых услуг для абонентов. Решение Ericsson для динамического распределения спектра при оказании услуг 2G, 3G и 4G помогает операторам повысить эффективность использования имеющегося частотного ресурса, подготовить сеть к внедрению новейших технологий и предлагать услуги по конкурентоспособным тарифам – это позволяет привлечь новых пользователей и повысить лояльность имеющихся».

С 2019 по 2025 годы трафик в сетях сотовой связи будет увеличиваться на 27% в год, согласно обновленному прогнозу, опубликованному в Ericsson Mobility Report за ноябрь 2019 года. Этот стремительный и стабильный рост связан с увеличением числа подключенных смартфонов и бумом видео. Видео используется повсеместно, в том числе в соцсетях, мессенджерах и на новостных сайтах. Кроме того, растет популярность интернет-сервисов, позволяющих смотреть фильмы и сериалы на смартфонах в любое время и в любом месте. Неудивительно, что по итогам 2019 года 60% трафика придется на видео, а в 2025 году доля видео достигнет 75%.

Ericsson Shared Carrier обеспечивает возможность совместного использования спектра для оказания услуг на базе технологий 2G, 3G и 4G. Следующий этап – внедрение решения Ericsson Spectrum Sharing (ESS), которое поможет операторам плавно развернуть технологии 5G в низких и средних частотных диапазонах. Будучи частью Ericsson Radio System, решение Ericsson Spectrum Sharing позволяет за счет апгрейда программного обеспечения развертывать технологии 4G и 5G на одних и тех же частотах, динамически распределять ресурсы и адаптировать сеть под потребности абонентов.



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