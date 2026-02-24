Разделы

Посягин Антон


СОБЫТИЯ


24.02.2026 Ученые Пермского Политеха разработали аналого-цифровой преобразователь, позволяющий почти в два раза быстрее обнаружить нарушения в работе двигателя 1
23.12.2024 Ученые Пермского Политеха разрабатывают мобильных роботов для эффективного сбора бытовых отходов с больших территорий 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Посягин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 34 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6952 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 1
RRU - Remote radio unit - радиомодули 115 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 716 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13122 1
Земля - планета Солнечной системы 10701 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4345 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10553 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 273 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 171 1
