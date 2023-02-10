Геймерские TWS-наушники Edifier GT4 S

Компания Edifier, производитель аудиотехники, объявила о выпуске беспроводной игровой TWS-гарнитуры с микрофоном GT4 S. Черный зарядный бокс и сами внутриканальные наушники отличаются футуристичным дизайном в стиле космического корабля и RGB-подсветкой. Встроенная технология Dual-Wireless дает девайсу ряд преимуществ, в том числе низкую задержку звука в 15 мс. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Передача звука в модели Edifier GT4 S осуществляется как по Bluetooth версии 5.2, так и по высокочастотному радиоканалу 2,4 ГГц. Благодаря чипсету серии PixArt PAU19 сопряжение через Bluetooth обеспечивает стабильную передачу сигнала и задержку звука в 45 мс. Соединение через радиоканал позволяет снизить этот показатель до 15 мс, что будет особенно полезно в играх.

Наушники могут работать и по радиоканалу. В этом случае беспроводное подключение к устройствам осуществляется через входящий в комплект компактный радиомодуль с двумя разными интерфейсами — Type-C и USB-A. С помощью этого адаптера гарнитура устанавливает сопряжение со смартфонами, ПК, ноутбуками, PS4, Switch, iPad и другими устройствами, популярными у геймеров. Радиус приема сигнала составляет 10 м. За счет высокочастотной радиосвязи устанавливается надежное и высокоскоростное соединение с оптимальной защитой от помех и быстрым игровым откликом. Минимальная задержка передачи звука важна для сетевых командных шутеров или динамичных файтингов.

Edifier GT4 S

Дополнительно в наушниках применяются специально настроенные игровые звуковые эффекты H+, например, усиление звука шагов или выстрелов. Это гарантирует полноценное погружение в игровой процесс и более яркие эмоции от геймплея.

Новинка оснащена 10-миллиметровыми драйверами и воспроизводит звук в диапазоне 20 Гц-20 кГц. Чувствительность динамиков составляет 98 дБ, а импеданс – 32 Ом. Для достижения сверхчистого и четкого голоса во время звонков и стабильной передачи звука используется канал данных VIP. Модель GT4 S также может работать в двух режимах — игровом и музыкальном.

Edifier GT4 S поставляются в портативном зарядном кейсе необычной формы, напоминающей космический корабль из будущего. И бокс, и наушники оснащены мерцающей RGB-подсветкой, которая поможет быстро обнаружить гаджет в темноте.

Каждый наушник имеет внутриканальную конструкцию и небольшой вес в 4,3 гр. Они удобно размещаются в ушах и не выпадают даже во время бега, прыжков и других видов спорта. В комплекте идут три пары сменных амбушюр, чтобы подобрать необходимый размер.

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В зарядный кейс встроен аккумулятор на 400 мАч, а емкость батареи наушников — 40 мАч. В Bluetooth-режиме девайс можно использовать в течение 26 часов. Из них 6,5 часов наушники работают без подзарядки, а с ней это время увеличивается на 19 часов.

В режиме подключения по радиоканалу новинки хватит на 5 часов автономного воспроизведения музыки или игр, а зарядный кейс позволит продлить это время на еще 15 часов. Полная зарядка аккумулятора занимает 1,5 часа, для зарядки имеется порт USB Type-C.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

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Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.