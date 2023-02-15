Разделы

Техника
|

Новая гарнитура Bloody GR270 с тремя способами подключения

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру GR270 со съемным микрофоном, тремя режимами подключения и виртуальным объемным звуком 7.1. Модель поставляется в черном цвете и отличается высокой эргономикой. 3D-амбушюры покрыты дышащей сетчатой микрофиброй. Удобное оголовье снабжено мягкой накладкой из такого же материала. Об этом CNews сообщили представители Merion.

Модель оснащена 50-миллиметровыми высокоточными драйверами. Они работают в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность Bloody GR270 равна 105 дБ, а импеданс — 16 Ом. На чашке наушников расположена кнопка, которая активирует виртуальный объемный звук 7.1. С ним в шутерах геймеру удастся по звуку шагов определить направление, откуда приближается враг, и получить преимущество перед противником.

На чашках наушников расположены и остальные кнопки управления: питание, регулировка громкости, включение и выключение подсветки, активация режима сопряжения Bluetooth.

image003.jpg

Bloody GR270

Однонаправленный микрофон обладает функцией шумоподавления и эффективно убирает лишние фоновые шумы, чтобы геймеру было комфортно общаться с другими игроками. Если микрофон не нужен, его можно отсоединить и использовать гарнитуру как обычные наушники. Например, чтобы играть в однопользовательские тайтлы, смотреть сериалы или слушать музыку.

Новинка поддерживает три способа подключения — по радиоканалу 2,4 ГГц, по Bluetooth, а также с помощью аудиокабеля 3,5 мм. Благодаря этому модель совместима с большим количеством игровых платформ.

В комплекте с гарнитурой идет ультратонкий радиомодуль Type-C для сопряжения со смартфонами, планшетами, switch, PS4 и другими девайсами. Если необходимо подключить наушники по радиоканалу к ПК или ноутбуку, то можно использовать адаптер-удлинитель с кабелем USB-A. Такое беспроводное соединение работает в восемь раз быстрее, чем Bluetooth и обеспечивает очень низкую задержку звука, что подойдет поклонникам динамичных файтингов, баттл-роялей и других массовых многопользовательских онлайн-игр.

Еще один способ подключения Bloody GR270 — по Bluetooth версии 5.2. Преимущество этого режима — моментальное и стабильное сопряжение устройств без необходимости всегда иметь под рукой дополнительный ресивер.

Привычное проводное подключение с помощью комплектного 1,5-метрового аудиокабеля 3.5 мм позволит наслаждаться высоким качеством звука с нулевой задержкой.

Андрей Голов, «Код безопасности»: В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы
Безопасность

Переливающаяся RGB подсветка украшает чашки наушников. Продуманная конструкция девайса гарантирует геймеру комфорт даже в длительных геймплеях. Встроенный регулируемый металлический каркас оголовья отличается прочностью и поможет настроить гарнитуру под любой размер головы. Мягкая накладка из сетчатой ткани с внутренней стороны оголовья снижает нагрузку на голову. 3D-амбушюры покрыты дышащей сетчатой микрофиброй, чтобы даже летом ушам не было жарко, и они не потели.

Новинка работает от литиевого аккумулятора емкостью 1050 мАч. Этого достаточно для 20 часов непрерывного воспроизведения с включенной подсветкой и 40 часов без нее. Наушники поставляются со всеми необходимыми кабелями: 0,5-метровым — для зарядки Type-C, 1,5-метровым — для разъема 3,5 мм jack и 1,3-метровым — для док-станции.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

***

ИТ-компании могут получить компенсацию до 80% расходов на маркетинг
Поддержка ИТ-отрасли

Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китай украл «критическую» технологию для выпуска современных процессоров под санкциями США

В России начались продажи «флешки» Xiaomi, которая превращает древний телевизор в продвинутый смарт-ТВ. Цена, видео

Microsoft запретила россиянам тестировать скандально известного чат-бота ChatGPT

VK за миллиард напишет бесплатный российский игровой движок

В Россию импортируются огромные партии «железа» Cisco. Санкции поломались, США бессильны

«Вконтакте» решила замкнуть на себя финансовые потоки своих блогеров

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Показать еще

Наука

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник
Показать еще