Новая гарнитура Bloody GR270 с тремя способами подключения

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру GR270 со съемным микрофоном, тремя режимами подключения и виртуальным объемным звуком 7.1. Модель поставляется в черном цвете и отличается высокой эргономикой. 3D-амбушюры покрыты дышащей сетчатой микрофиброй. Удобное оголовье снабжено мягкой накладкой из такого же материала. Об этом CNews сообщили представители Merion.

Модель оснащена 50-миллиметровыми высокоточными драйверами. Они работают в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность Bloody GR270 равна 105 дБ, а импеданс — 16 Ом. На чашке наушников расположена кнопка, которая активирует виртуальный объемный звук 7.1. С ним в шутерах геймеру удастся по звуку шагов определить направление, откуда приближается враг, и получить преимущество перед противником.

На чашках наушников расположены и остальные кнопки управления: питание, регулировка громкости, включение и выключение подсветки, активация режима сопряжения Bluetooth.

Bloody GR270

Однонаправленный микрофон обладает функцией шумоподавления и эффективно убирает лишние фоновые шумы, чтобы геймеру было комфортно общаться с другими игроками. Если микрофон не нужен, его можно отсоединить и использовать гарнитуру как обычные наушники. Например, чтобы играть в однопользовательские тайтлы, смотреть сериалы или слушать музыку.

Новинка поддерживает три способа подключения — по радиоканалу 2,4 ГГц, по Bluetooth, а также с помощью аудиокабеля 3,5 мм. Благодаря этому модель совместима с большим количеством игровых платформ.

В комплекте с гарнитурой идет ультратонкий радиомодуль Type-C для сопряжения со смартфонами, планшетами, switch, PS4 и другими девайсами. Если необходимо подключить наушники по радиоканалу к ПК или ноутбуку, то можно использовать адаптер-удлинитель с кабелем USB-A. Такое беспроводное соединение работает в восемь раз быстрее, чем Bluetooth и обеспечивает очень низкую задержку звука, что подойдет поклонникам динамичных файтингов, баттл-роялей и других массовых многопользовательских онлайн-игр.

Еще один способ подключения Bloody GR270 — по Bluetooth версии 5.2. Преимущество этого режима — моментальное и стабильное сопряжение устройств без необходимости всегда иметь под рукой дополнительный ресивер.

Привычное проводное подключение с помощью комплектного 1,5-метрового аудиокабеля 3.5 мм позволит наслаждаться высоким качеством звука с нулевой задержкой.

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Переливающаяся RGB подсветка украшает чашки наушников. Продуманная конструкция девайса гарантирует геймеру комфорт даже в длительных геймплеях. Встроенный регулируемый металлический каркас оголовья отличается прочностью и поможет настроить гарнитуру под любой размер головы. Мягкая накладка из сетчатой ткани с внутренней стороны оголовья снижает нагрузку на голову. 3D-амбушюры покрыты дышащей сетчатой микрофиброй, чтобы даже летом ушам не было жарко, и они не потели.

Новинка работает от литиевого аккумулятора емкостью 1050 мАч. Этого достаточно для 20 часов непрерывного воспроизведения с включенной подсветкой и 40 часов без нее. Наушники поставляются со всеми необходимыми кабелями: 0,5-метровым — для зарядки Type-C, 1,5-метровым — для разъема 3,5 мм jack и 1,3-метровым — для док-станции.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.