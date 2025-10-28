Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор

Yadro начала производство мини-компьютера под своим брендом Kvadra. Разработка неттопа, похожего по форм-фактору на Apple Mac mini. могла стоить вплоть до 300 млн руб. При этом внутри него установлен процессор американской компании Intel – «Байкалам» и «Эльбрусам» места не нашлось, но российскую ОС установить не забыли.

Mac mini по-русски

Российская компания Yadro, входящая в «ИКС Холдинг», начала крупномасштабное производство мини-компьютеров под брендом Kvadra. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на генерального директора компании ООО «Ядро клиентские системы» (работает под брендом Kvadra) Дмитрия Черкасова.

Kvadra – это семейство устройств, первым представителем которого стал планшетный компьютер Kvadra_T, анонсированный в конце мая 2023 г. В розничную продажу он поступил в апреле 2024 г. Сейчас это название также носят монитор, полноразмерный системный блок, ноутбук и моноблок.

«Ведомости» и Черкасов не приводят название компьютера, однако редакция CNews нашла на официальном сайте Kvadra всего один мини-ПК – это TAU mini. Это неттоп, по своему форм-фактору и габаритам схожий с Apple Mac mini.На вопрос CNews, о нем ли говорил Черкасов, представители «ИКС холдинга» ответили утвердительно.

Kvadra Kvadra TAU mini

Пока неизвестно, сколько стоила разработка TAU mini – Дмитрий Черкасов раскрыл лишь общую сумму инвестиций в развитие бренда Kvadra. Она составляет 3 млрд руб. и, по информации собеседников «Ведомостей», на неттоп могло быть потрачено примерно 300 млн руб., то есть около 10%.

Как сообщили CNews представители «ИКС Холдинга», мини-ПК TAU mini внесен в Единый реестр российской электронной продукции Минпромторга и имеет подтвержденное производство на территории России в соответствии с требованиями регулятора.

Компьютер пока не для всех

Размер первой партии TAU mini составил 1129 штук. «Ведомости» со ссылкой на представителя Yadro пишет, все они были отправлены страховой компании «Росгосстрах» для использования в 30 ее филиалах. В «Росгосстрахе» подтвердили изданию сам факт закупки, но не уточнили ее сумму.

Kvadra Корпус неттопа изготовлен из металла

Редакция CNews пока не обнаружила TAU mini в открытой рознице. В «ИКС Холдинге» сообщили CNews, что неттоп предназначен для решения «офисных задач в сегментах B2B и B2G», то есть в коммерческом и государственном секторах. CNews направил в «ИКС Холдинг» вопрос о сроках доступности компьютера для обычных потребителей, его розничной цене и ожидает ответа.

Компьютер российский, процессор американский

Новый TAU mini построен на понятной всем россиянам архитектуре. В нем пока не нашлось места для российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус» – вместо них трудятся различные чипы американской компании Intel.

Kvadra Охлаждение у компьютера активное - внутри стоит полноценный кулер

Покупателям доступна целая линейка CPU – от самых базовых Celeron до современных Core i3, i5 и i7, притом сразу трех поколений на выбор – 12, 13 и 14. Места под дискретную видеокарту нет, так что обрабатывать графику будет встроенная в процессор видеоподсистема.

В корпус размерами 209х189х57 мм вмещаются две планки оперативной памяти формата SODIMM (как в ноутбуках) суммарным объемом до 64 ГБ. Поддержка современной памяти DDR5 здесь не реализована – можно установить только DDR4 с частотой до 3200 МГц.

Основу ПК составляет чипсет Intel B760. В качестве BIOS используется отечественная kvadraBIOS с возможностью быстрого восстановления из резервной копии.

Kvadra При необходимости TAU mini можно закрепить на задней стенке монитора

По умолчанию неттоп поставляется с одним SSD-накопителем стандарта М.2, но можно установить еще один такой же, а заодно и винчестер или SSD в форм-факторе 2.5 дюйма с подключением по SATA.

Компактный и увесистый

Корпус TAU Mini изготовлен из металла. В полном оснащении компьютер весит 1,55 кг.

На передней панели мини-ПК расположены два порта USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с), пара обычных USB-A 2.0 (до 480 Мбит/с) и один USB-C 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с). Также здесь выведен разъем для подключения гарнитуры или колонок.

На тыльной части корпуса пользователя ждет гораздо более широкое разнообразие интерфейсов. Здесь есть четыре USB-A 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с), один 2.5G Ethernet, по одному видеовыходу DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и VGA, а также вход для микрофона и опциональный RS-232.

Kvadra Интерфейсов в TAU mini не меньше, чем в полноразмерных компьютерах

Также в качестве опции предложены два выхода под съемные антенны Wi-Fi – они тоже расположены сзади. Модули Wi-Fi 6 (802.11 ax) и Bluetooth 5.2 тоже отмечены производителем как опциональные.

На корпусе TAU mini есть датчик вскрытия. В наличии возможность установки навесного замка и Kensington Lock.

Покупателям также предоставляется довольно широкий выбор операционных систем. TAU mini можно приобрести с Windows 10 Pro или 11 Pro (без предустановки), а также с российскими Astra Linux (разработчик – «Группа Астра»), «Альт» («Базальт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт»).

Что известно о бренде Kvadra

Kvadra – это суббренд компании Yadro, которая входит в «ИКС Холдинг». Юрлицо Kvadra – компания ООО «Ядро клиентские системы», которая принадлежит фирме Yadro (ООО «КНС групп») а она принадлежит «Икс холдингу».

По информации «Ведомостей», вся продукция Kvadra производится на площадке «Ядро фаб Дубна» с полным циклом производства. За счет этого капитальные затраты на линию по сборке TAU Mini, с высокой степенью вероятности не превысили 250–300 млн руб., сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, основными направлениями инвестиций могли стать пресс-формы, оснастка для корпусов и разработка встроенного ПО.