В России разработана антенна для складов

Российская компания «Первый бит» представила направленную антенну для Wi-Fi оборудования. Устройство специально создано для цифровизированных и автоматизированных складов и производств, пока аналогов таких решений нет на отечественном рынке. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Особенностью промышленных и складских площадок является большие открытые помещения с высокими потолками, что накладывает ограничения на использование точек доступа со встроенными или внешними всенаправленными антеннами – из-за особенности диаграммы направленности таких антенн невозможно добиться хорошего уровня сигнала на уровне пола.

Установленные на потолке антенны BIT-WiFi-DIR-510 обеспечивают высокий уровень сигнала Wi-Fi сети на уровне пола, где обычно и находятся пользователи беспроводной сети. Они позволяют создавать «сотовое» радиопокрытие, которое снижает негативные факторы внутриканальной интерференции, оптимизирует роуминг и позволяет бизнес-критическим приложениям работать без перебоя (например, WMS, ERP, YMS, телеметрии, телефонии и т.д.).

Антенна BIT-WiFi-DIR-510 — решение для складских и производственных предприятий, которым требуется обеспечить радиопокрытие Wi-Fi на больших открытых площадях внутри и снаружи помещений. Антенны, установленные на потолке (7-20 метров), позволяют добиться равномерного покрытия на уровне пола, что увеличивает производительность клиентов, создает условия для корректного роуминга, снижает внутриканальную интерференцию.

Устройство разработано на базе российских комплектующих и комплектующих, доступных для российских пользователей. На отечественном рынке ранее использовались только импортные устройства, но из-за сегодняшней практической недоступности иностранных антенн, подобных решений и вовсе не осталось внутри страны.

«Раньше для своих объектов мы покупали антенны из США, но сейчас ввести их в страну практически невозможно. С марта мы разработали прототип таких антенн, и уже успешно протестировали в промышленных условиях. Наша антенна готова к серийному производству, и уже обсуждаются поставки на объекты наших заказчиков в России и странах СНГ», — сказал Алексей Елин, руководитель филиала БИТ.Wi-Fi+AutoID компании «Первый бит».

Обычно боковое излучение существенно повышает уровень шума: радиомодуль точки доступа передает и принимает радиосигналы из нежелательных направлений и помех.

У антенны «Первый бит» ровная диаграмма направленности. У нее нет паразитных лепестков, которые повышают уровень шума и создают неравномерное радиопокрытие. Это особенно важно на складах и заводах с большим количеством металла и переотражений.

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Техническим заказчиком устройства выступило подразделение Wi-Fi инфраструктуры компании «Первый бит» — эксперт в области беспроводных технологий и автоматической идентификации, который производит автоматизацию и цифровизацию бизнеса.

Компания планирует расширить линейку специальных антенн решением, специально созданным для покрытия между складскими рядами с более узкой зоной покрытия.

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Первый бит — российская ИТ-компания. Офисы «Первого бита» открыты в шести странах: Россия, Казахстан, ОАЭ, Белоруссия, Канада и Узбекистан. Команда занимаемся автоматизацией и цифровизацией бизнеса: от поставки ИТ-оборудования клиентам до работы с данными и изменения их бизнес-модели. В команде «Первого бита» работает более 6000 специалистов.

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Филиал БИТ.Wi-Fi+AutoID компании «Первый бит» специализируется на решениях в области беспроводных сетей и автоматической идентификации — от планирования до поддержки от выбора терминала сбора данных до интеграции с WMS.