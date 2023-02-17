Разделы

Техника
|

Bloody представил коллекцию геймерских девайсов по мотивам игры Naraka

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил коллекцию из гарнитур и клавиатуры в стиле известного многопользовательского баттл-рояля Naraka. В серию вошли геймерская клавиатура Bloody S98 Naraka, две модели наушников с микрофоном — G575 Naraka и MR720 Naraka, а также другие девайсы. Дизайн новинок вдохновлен одним из сильнейших героев Naraka — Вайпер Нинг.

Bloody S98 Naraka

Проводная механическая клавиатура с красными свитчами BLMS Red Switch оснащена черными, красными и белыми кейкапами, которые зонируют цветом игровые клавишные блоки. Усиленный пробел украшен логотипом игры и изображением Вайпер Нинг.

S98 оборудована RGB-подсветкой, 98 клавишами и имеет компактную конструкцию с двумя зонами. Механические переключатели обладают плавным ходом, активируются с минимальным усилием и впечатляют сверхбыстрой скоростью отклика в 1 мс. С ними геймер сможет моментально реагировать на любые действия противников в битве. Ресурса BLMS Red Switch хватит на 50 млн кликов. Все клавиши поддерживают технологию Anti-Ghosting, которая предотвращает фантомные нажатия и помогает зарегистрировать команды от всех одновременно нажатых кейкапов. 10 мультимедийных клавиш (Fn+) позволяют быстро управлять необходимыми опциями типа регулировки громкости и переключения треков.

image003.jpg

Новинки Bloody

Дополнительная прослойка из силикона по всей клавиатуре снижает эффект эха при наборе текста, а накладки из этого же материала уменьшают уровень шума при соприкосновении внутренних деталей. 25 игровых кейкапов изготовлены из PBT (полибутилентерефталата) и отличаются малым весом и долговечностью. Кроме того, колпачки созданы с применением метода двойного литья, что гарантирует стойкость нанесенных символов.

Модель совместима с 3-контактными и 5-контактными механическими переключателями, поэтому при необходимости их можно быстро заменить. В комплекте с S98 идут 12 дополнительных красных свитчей и специальный ключ для снятия клавиш и переключателей.

За счет ножек с двумя углами наклона 3 и 8 градусов высоту девайса легко настроить на свой вкус. Новинка подключается к ПК с помощью 1,8-метрового съемного кабеля USB Type-C, который можно вывести из-под клавиатуры направо, налево и прямо.

Bloody G575 Naraka

Игровая гарнитура оформлена в красно-белых тонах. Чашки наушников украшены ярким рисунком с драконом и переливающейся круговой RGB подсветкой. Особенность этой модели – поддержка виртуального объемного звука формата 7.1. Он обеспечивает ощущение полной реальности происходящего и поможет геймеру точнее обнаружить место, где прячется противник.

В девайсе установлены 50-миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами, которые отвечают за басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность — 105 дБ, а импеданс — 16 Ом. Съемный однонаправленный микрофон эффективно снижает нежелательные фоновые шумы, так что геймерам ничего не помешает во время виртуальной битвы.

На кабеле расположен контроллер с колесом регулировки громкости, кнопками активации подсветки и микрофона. С его помощью можно управлять нужными опциями в процессе игры.

Мягкое регулируемое оголовье с системой поддержки «Парящее крыло» равномерно распределяет нагрузку с учетом анатомических контуров головы. Большие 3D-амбушюры изготовлены из дышащей сетчатой микрофибры, чтобы не вызывать усталости даже во время длительного геймплея. Модель также оснащена прочным 2-метровым плетеным USB-кабелем, который устойчив к спутыванию.

Bloody MR720 Naraka

Эта беспроводная гарнитура с микрофоном выполнена в белом цвете с черным логотипом Naraka на оголовье и рисунком красного дракона на чашках наушников.

Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать
Поддержка ИТ-отрасли

Девайс поддерживает три способа подключения: по радиоканалу 2,4 ГГц, по Bluetooth, а также с помощью аудиокабеля 3,5 мм. Это позволяет использовать новинку с большим количеством устройств. Например, в комплекте с гарнитурой идет тонкий радиомодуль Type-C для подключения к смартфонам, планшетам, switch, PS4 и другим гаджетам. Для соединения с ПК и ноутбуком предусмотрена док-станция с кабелем USB-A. Соединение по радиоканалу отличается высокоскоростной передачей аудиоданных — в восемь раз быстрее, чем по Bluetooth. За счет этого обеспечивается экстремально низкая задержка звука, что важно для поклонников динамичных файтингов и шутеров. Наушники также подключаются с помощью Bluetooth версии 5.3 и 1,5-метрового аудиокабеля. В последнем варианте игровая задержка равна нулю.

Модель обладает сбалансированным стереозвуком 2.0 и использует 50-миллиметровые драйверы, которые работают в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность наушников составляет 105 дБ, а импеданс — 16 Ом. Мембрана динамиков изготовлена из наномицелия и углеродного волокна с применением прогрессивной технологии M.O.C.I.

Выдвижной однонаправленный микрофон оснащен функцией шумоподавления и эффективно уменьшает фоновые и окружающие шумы. На штанге микрофона предусмотрен светодиодный индикатор отключения звука.

Амбушюры и мягкая накладка на оголовье покрыты дышащей сетчатой микрофиброй. Под этим материалом кожа будет защищена от потения в продолжительных игровых сессиях. Чашки наушников удобно поворачиваются на 90 градусов. Это позволяет складывать гаджет и брать его с собой в путешествия.

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена
Поддержка ИТ-отрасли

В модели установлена литиевая батарея объемом 1200 мАч. Этого ресурса хватит на 22 часа непрерывного воспроизведения в режиме включенной RGB подсветки и на 44 часа без нее.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

***

Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выпущен сверхзащищенный смартфон с большим аккумулятором, двумя ОС на выбор и без всякого Android. Цена. Видео

В России революция в продажах ноутбуков: У рынка новый лидер, легендарные бренды падают на дно

Российские сервисные центры Apple наотрез отказываются ремонтировать заграничные MacBook и iPhone

В Apple начались тайные увольнения. Без работы остались тысячи человек

С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ

Slack изгоняет российских бесплатных пользователей. Есть потенциальное решение

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще