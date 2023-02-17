Bloody представил коллекцию геймерских девайсов по мотивам игры Naraka

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил коллекцию из гарнитур и клавиатуры в стиле известного многопользовательского баттл-рояля Naraka. В серию вошли геймерская клавиатура Bloody S98 Naraka, две модели наушников с микрофоном — G575 Naraka и MR720 Naraka, а также другие девайсы. Дизайн новинок вдохновлен одним из сильнейших героев Naraka — Вайпер Нинг.

Bloody S98 Naraka

Проводная механическая клавиатура с красными свитчами BLMS Red Switch оснащена черными, красными и белыми кейкапами, которые зонируют цветом игровые клавишные блоки. Усиленный пробел украшен логотипом игры и изображением Вайпер Нинг.

S98 оборудована RGB-подсветкой, 98 клавишами и имеет компактную конструкцию с двумя зонами. Механические переключатели обладают плавным ходом, активируются с минимальным усилием и впечатляют сверхбыстрой скоростью отклика в 1 мс. С ними геймер сможет моментально реагировать на любые действия противников в битве. Ресурса BLMS Red Switch хватит на 50 млн кликов. Все клавиши поддерживают технологию Anti-Ghosting, которая предотвращает фантомные нажатия и помогает зарегистрировать команды от всех одновременно нажатых кейкапов. 10 мультимедийных клавиш (Fn+) позволяют быстро управлять необходимыми опциями типа регулировки громкости и переключения треков.

Новинки Bloody

Дополнительная прослойка из силикона по всей клавиатуре снижает эффект эха при наборе текста, а накладки из этого же материала уменьшают уровень шума при соприкосновении внутренних деталей. 25 игровых кейкапов изготовлены из PBT (полибутилентерефталата) и отличаются малым весом и долговечностью. Кроме того, колпачки созданы с применением метода двойного литья, что гарантирует стойкость нанесенных символов.

Модель совместима с 3-контактными и 5-контактными механическими переключателями, поэтому при необходимости их можно быстро заменить. В комплекте с S98 идут 12 дополнительных красных свитчей и специальный ключ для снятия клавиш и переключателей.

За счет ножек с двумя углами наклона 3 и 8 градусов высоту девайса легко настроить на свой вкус. Новинка подключается к ПК с помощью 1,8-метрового съемного кабеля USB Type-C, который можно вывести из-под клавиатуры направо, налево и прямо.

Bloody G575 Naraka

Игровая гарнитура оформлена в красно-белых тонах. Чашки наушников украшены ярким рисунком с драконом и переливающейся круговой RGB подсветкой. Особенность этой модели – поддержка виртуального объемного звука формата 7.1. Он обеспечивает ощущение полной реальности происходящего и поможет геймеру точнее обнаружить место, где прячется противник.

В девайсе установлены 50-миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами, которые отвечают за басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность — 105 дБ, а импеданс — 16 Ом. Съемный однонаправленный микрофон эффективно снижает нежелательные фоновые шумы, так что геймерам ничего не помешает во время виртуальной битвы.

На кабеле расположен контроллер с колесом регулировки громкости, кнопками активации подсветки и микрофона. С его помощью можно управлять нужными опциями в процессе игры.

Мягкое регулируемое оголовье с системой поддержки «Парящее крыло» равномерно распределяет нагрузку с учетом анатомических контуров головы. Большие 3D-амбушюры изготовлены из дышащей сетчатой микрофибры, чтобы не вызывать усталости даже во время длительного геймплея. Модель также оснащена прочным 2-метровым плетеным USB-кабелем, который устойчив к спутыванию.

Bloody MR720 Naraka

Эта беспроводная гарнитура с микрофоном выполнена в белом цвете с черным логотипом Naraka на оголовье и рисунком красного дракона на чашках наушников.

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Девайс поддерживает три способа подключения: по радиоканалу 2,4 ГГц, по Bluetooth, а также с помощью аудиокабеля 3,5 мм. Это позволяет использовать новинку с большим количеством устройств. Например, в комплекте с гарнитурой идет тонкий радиомодуль Type-C для подключения к смартфонам, планшетам, switch, PS4 и другим гаджетам. Для соединения с ПК и ноутбуком предусмотрена док-станция с кабелем USB-A. Соединение по радиоканалу отличается высокоскоростной передачей аудиоданных — в восемь раз быстрее, чем по Bluetooth. За счет этого обеспечивается экстремально низкая задержка звука, что важно для поклонников динамичных файтингов и шутеров. Наушники также подключаются с помощью Bluetooth версии 5.3 и 1,5-метрового аудиокабеля. В последнем варианте игровая задержка равна нулю.

Модель обладает сбалансированным стереозвуком 2.0 и использует 50-миллиметровые драйверы, которые работают в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность наушников составляет 105 дБ, а импеданс — 16 Ом. Мембрана динамиков изготовлена из наномицелия и углеродного волокна с применением прогрессивной технологии M.O.C.I.

Выдвижной однонаправленный микрофон оснащен функцией шумоподавления и эффективно уменьшает фоновые и окружающие шумы. На штанге микрофона предусмотрен светодиодный индикатор отключения звука.

Амбушюры и мягкая накладка на оголовье покрыты дышащей сетчатой микрофиброй. Под этим материалом кожа будет защищена от потения в продолжительных игровых сессиях. Чашки наушников удобно поворачиваются на 90 градусов. Это позволяет складывать гаджет и брать его с собой в путешествия.

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В модели установлена литиевая батарея объемом 1200 мАч. Этого ресурса хватит на 22 часа непрерывного воспроизведения в режиме включенной RGB подсветки и на 44 часа без нее.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.