PBT Carrier Ethernet Provider Backbone Transport
PBT и организации, системы, технологии, персоны:
|Desai Ujesh - Десэй Юджеш 4 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 1
|Morin Philippe - Морин Филипп 2 1
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