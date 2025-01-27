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PBT Carrier Ethernet Provider Backbone Transport



27.01.2025 Новый дизайн игровых клавиатур Bloody AT87 и AT98 1
11.12.2024 Больше расцветок: игровые клавиатуры Bloody S87 Naraka и WS87 Pixels 1
06.11.2024 Без помех и потери сигнала: первые беспроводные игровые клавиатуры WS87 Naraka, WS98, WS98 Naraka и WS98 Pixels от Bloody 1
31.10.2024 Две новые игровые клавиатуры Bloody S98 Pixels и S98 Sports 1
24.05.2024 Игровая клавиатура Bloody S98 Naraka с обновленными свитчами 1
11.12.2023 Bloody выпустил игровую клавиатуру B950 с переключателями LK Libra 1
14.03.2023 Новая игровая клавиатура Bloody S98 Aviator 1
17.02.2023 Bloody представил коллекцию геймерских девайсов по мотивам игры Naraka 1
27.01.2022 Logitech G представила две новые версии механической игровой клавиатуры: G413 SE и G413 TKL SE 1
11.09.2007 MRV участвует в построении мультивендорной демонстрационной сети 1
17.01.2007 British Telecom и Nortel построят сеть XXI века 1
15.01.2007 «Белтел» получил от Nortel новый партнерский статус 1
13.06.2006 Технология Provider Backbone Transport изменит традиционную роль Ethernet 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

PBT и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 798 7
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 3
A4tech 97 3
Logitech 421 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Beltel - Белтел 144 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17073 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3459 7
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1038 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5667 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13809 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2329 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1904 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9989 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3641 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10768 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7303 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 718 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5717 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7586 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4487 2
Стандартизация - Standardization 2130 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1402 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3534 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2883 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4668 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4079 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6407 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9375 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1611 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3209 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3729 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 244 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14394 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 1
Кнопочное управление 556 1
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 75 3
Microsoft Windows 15668 2
Apple macOS 2063 2
AMD ARM Cortex M - Серия микропроцессоров 65 2
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 1
Nortel Meridian 38 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 49 1
Desai Ujesh - Десэй Юджеш 4 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 1
Morin Philippe - Морин Филипп 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3946 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 3
Россия - СФО - Новосибирск 4297 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 3
Китай - Тайвань 3990 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 278 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 1
Германия - Берлин 715 1
Швейцария - Женева 326 1
Европа 21774 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4954 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3547 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5659 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5527 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1081 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 563 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5423 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 261 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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