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Без помех и потери сигнала: первые беспроводные игровые клавиатуры WS87 Naraka, WS98, WS98 Naraka и WS98 Pixels от Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые клавиатуры WS87 Naraka, WS98, WS98 Naraka и WS98 Pixels. Перечисленные модели стали первыми в линейке Bloody беспроводными клавиатурами. Несколько режимов подключения расширяют количество вариантов для игры. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Производительность новинок обеспечивает двухъядерный 32-битный процессор Cortex-M4. Одно ядро управляет подсветкой и функциями клавиатур, а второе обеспечивает высокоскоростную передачу данных по USB/2,4ГГц/Bluetooth v5.1.

На корпусе WS87 Naraka расположено 87 клавиш, а WS98, WS98 Naraka и WS98 Pixels предлагают раскладку на 98 клавиш. Среди них есть 12 мультимедийных клавиш Fn+, дополнительно имеется Bloody key, отвечающая за переключение эффектов RGB-подсветки. Технология Anti-Ghosting позволяет нажимать любое количество клавиш без залипаний. На встроенную память 4 МБ можно сохранять макросы, модели быстро переключаются между ОС Windows и MacOS.

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Merlion
Клавиатуры WS87 Naraka, WS98, WS98 Naraka и WS98 Pixels от Bloody

Механические клавиатуры получили красные линейные свитчи BLMS Red Plus. Их отличает плавное и легкое нажатие, длина хода составляет 4 мм. Комбинация двойных позолоченных крестообразных контактов и позолоченной пружины обеспечивает прочность переключателей и высокую скорость срабатывания. Контроллеры выдерживают до 50 млн нажатий и не подведут геймеров во время самых тяжелых онлайн-сражений.

Силиконовые прослойка и накладки помогают добиться бесшумного нажатия клавиш. При необходимости свитчи быстро заменяются, каждая клавиатура получила 25 игровых кейкапов из прочного PBT материала. Ножки корпуса регулируются, на выбор доступно два угла наклона: 3 и 8 градусов.

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Устройства поддерживают три режима подключения: по радиоканалу 2,4 ГГц, по Bluetooth v.5.1 а также проводное через USB. Подключение по технологии WaveLink предлагает плавное соединение и сверхнизкую задержку, а простое переключение между режимами делает взаимодействие с клавиатурой более удобным. Стабильная скорость при частоте 1000 Гц / 1 мс ставит новые модели на один уровень с проводными клавиатурами.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч позволяет устройствам работать в автономном режиме до 666 часов с выключенной RGB-подсветкой и до 80 часов – с включенной. Девайсы WS87 Naraka и WS98 Naraka созданы в рамках коллаборации Bloody и Naraka. Их внешний вид вдохновлен приключенческой экшен-игрой в жанре королевской битвы Naraka: Bladepoint. WS98 представлена в черной расцветке с серыми, либо красными кейкапами. WS98 Pixels доступна в темно-сером варианте.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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