Игровая клавиатура Bloody S98 Naraka с обновленными свитчами

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил обновленную версию игровой клавиатуры S98 Naraka. Модель из совместной коллекции Bloody x Naraka получила свитчи BLMS RED PLUS, с плавным и легким нажатием. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатура на 98 клавиш, включая 10 мультимедийных Fn+, отличается компактной конструкцией с двумя зонами. S98 Naraka занимает на 20% меньше места по сравнению со стандартными полноразмерными клавиатурами. Прослойка из силикона и дополнительные силиконовые накладки уменьшают эффект эха и шум от соприкосновения внутренних деталей при наборе текста.

Частота опроса 1000 Гц обеспечивает быструю и точную работу. Благодаря скорости отклика 1 мс клавиатура будет моментально реагировать на действия геймера, гарантируя преимущество в соревновательных играх. Технология Anti-Ghosting предотвращает любые нежелательные зависания клавиш, допуская неограниченное количество одновременных нажатий. Встроенная память на 4 МБ позволяет хранить макросы и варианты подсветки. Переключение между различными игровыми режимами осуществляется при помощи комбинации клавиш FN + F9/F10.

Merlion Игровая клавиатура Bloody S98 Naraka

S98 Naraka получила обновленные свитчи BLMS RED PLUS с длиной хода 4 мм. От стандартных переключателей BLMS RED их отличают увеличенное значение исходной силы и сниженное для силы нажатия до упора. Подобная настройка точки и силы срабатывания обеспечивает впечатляющие ощущения во время игры. В конструкции свитчей используются двойные позолоченные крестообразные контакты и торсионная пружина с высокой отдачей, переключатели срабатывают быстро и точно.

Пользователю доступна быстрая замена, клавиатура совместима как с 3-контактными, так и с 5-контактными механическими переключателями. В комплекте идут 12 дополнительных свитчей, извлекатель 2-в-1 кейкапов и свитчей, а также 25 игровых кейкапов, созданных из PBT (полибутилентерефталата). Они быстро возвращаются в исходное положение во время игры и практически не изнашиваются в течение долгого времени.

Клавиатура входит в совместную коллекцию Bloody x Naraka. Naraka: Baldepoint – многопользовательская игра в жанре «королевской битвы», основанная на образах из мифологии Востока. Дизайн модели выполнен в стилистике игры, а для более полного погружения в атмосферу предусмотрена RGB подсветка. 10 предустановленных эффектов подсветки переключаются сочетанием клавиш FN + 0 ~ 9.

Для подключения используется 1,8-метровый кабель USB-C. Конструкция корпуса позволяет размещать кабель по трем направлениям, чтобы не отвлекаться на него во время игры. Благодаря ножкам с двумя углами наклона 3° и 8° можно выбрать наиболее удобное положение устройства.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает около 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3800 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.