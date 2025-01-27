Разделы

Техника
|

Новый дизайн игровых клавиатур Bloody AT87 и AT98

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил механические клавиатуры AT87 и AT98 в новом дизайне. Оба девайса оснащены оптическими свитчами Alpha и игровыми кейкапами из PBT-материала. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатура AT87 получила 87 клавиш, отсутствие цифрового блока делает модель более компактной. У AT98, в свою очередь, 98 клавиш. Линейные оптические свитчи Alpha сделаны из TPE-силикона, игровые кейкапы выполнены из PBT-материала. Обе новинки оснащены 10 мультимедийными горячими клавишами Fn+, а также клавишей LT, которая позволяет переключаться между 4 настраиваемыми профилями скорости в пределах от 0,8 мм до 3 мм. Частота опроса – 1000 Гц, время отклика составляет 1 мс.

Настроить клавиатуру под свой стиль игры поможет система eXact Reset, регулирующая точку сброса, доступно три режима. Режим Hyper Z-Force обеспечивает сброс на 0,3 мм для максимальной точности срабатывания. Extreme X-Force увеличивает точку сброса до 0,8 мм, улучшая контроль за нажатием клавиш. Третий режим, классический, возвращает работу клавиатуры к стандартным настройкам. Залипание клавиш предотвращает технология 100% Anti-Ghosting. Помимо этого, 4 МБ встроенной памяти позволяют сохранять макросы и настройки подсветки.

bl1.jpg

Merlion
Новый дизайн игровых клавиатур Bloody AT87 и AT98
Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации
Цифровизация

Корпус клавиатур и большая часть кейкапов выполнены в черном цвете, отдельные клавиши – в красном. Доступно семь эффектов RGB-подсветки. Корпус клавиатуры предусматривает три направления размещения кабеля, а сам провод имеет длину 1,8 метра.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль

Создан полноценный Android-смартфон с огромным экраном и большой батареей. Он стоит дешевле 7000 рублей

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Первое обновление Windows 11 в 2025 году поломало веб-камеры и звуковую подсистему

Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов

Индия начнет производить собственные чипы до конца года

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще