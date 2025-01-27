Новый дизайн игровых клавиатур Bloody AT87 и AT98

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил механические клавиатуры AT87 и AT98 в новом дизайне. Оба девайса оснащены оптическими свитчами Alpha и игровыми кейкапами из PBT-материала. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатура AT87 получила 87 клавиш, отсутствие цифрового блока делает модель более компактной. У AT98, в свою очередь, 98 клавиш. Линейные оптические свитчи Alpha сделаны из TPE-силикона, игровые кейкапы выполнены из PBT-материала. Обе новинки оснащены 10 мультимедийными горячими клавишами Fn+, а также клавишей LT, которая позволяет переключаться между 4 настраиваемыми профилями скорости в пределах от 0,8 мм до 3 мм. Частота опроса – 1000 Гц, время отклика составляет 1 мс.

Настроить клавиатуру под свой стиль игры поможет система eXact Reset, регулирующая точку сброса, доступно три режима. Режим Hyper Z-Force обеспечивает сброс на 0,3 мм для максимальной точности срабатывания. Extreme X-Force увеличивает точку сброса до 0,8 мм, улучшая контроль за нажатием клавиш. Третий режим, классический, возвращает работу клавиатуры к стандартным настройкам. Залипание клавиш предотвращает технология 100% Anti-Ghosting. Помимо этого, 4 МБ встроенной памяти позволяют сохранять макросы и настройки подсветки.

Merlion Новый дизайн игровых клавиатур Bloody AT87 и AT98

Корпус клавиатур и большая часть кейкапов выполнены в черном цвете, отдельные клавиши – в красном. Доступно семь эффектов RGB-подсветки. Корпус клавиатуры предусматривает три направления размещения кабеля, а сам провод имеет длину 1,8 метра.

Новинки доступны для заказа в Merlion.