Новая игровая клавиатура Bloody S98 Aviator

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новую механическую игровую клавиатуру S98 Aviator. Новинка сочетает производительные механические свитчи BLMS и дизайн в «авиационной» стилистике. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Дека клавиатуры Bloody S98 Aviator цвета серый хаки сочетается с песочно-белыми, темно-зелеными, синими и оранжевыми клавишами, на некоторые кейкапы нанесены особые стилизованные символы (например, Shift украшает взлетная полоса, а «стрелки» заменены на разлетающиеся в разные стороны самолеты), а обратная сторона модели украшена надписями и изображениями в «авиационном» стиле.

Модель оборудована свитчами Bloody BLMS Red Switch с длиной хода 4 мм и ресурсом 50 млн нажатий. Переключатели выполнены с использованием устойчивых к износу позолоченных контактов и пружины из нержавеющей стали, что повышает их надежность и срок эксплуатации.

Свитчи настроены таким образом, чтобы обеспечить игрокам максимально комфортные ощущения и высокую скорость реагирования во время игры. Bloody S98 Aviator поддерживает быструю замену свитчей, клавиатура совместима с 3- и 5-контактными механическими переключателями, поэтому при желании геймер может установить те свитчи, которые подходят его стилю игры.

Bloody S98 Aviator

Корпус клавиатуры оснащен силиконовой прослойкой и специальными накладками, которые в совокупности гасят вибрации и снижают шум от нажатия клавиш. Даже во время интенсивной игры или активного общения в игровых чатах клавиатура остается практически бесшумной.

S98 Aviator использует сочетание из 24 кейкапов, изготовленных из пластика PBT, и 74 колпачков из пластика ABS с двойным литьем. PBT-кейкапы устойчивы к повреждениям, нанесенные на них символы никогда не сотрутся. Они установлены на наиболее часто используемые клавиши: WASD, стрелки, Shift, Ctrl, Alt, Пробел и другие.

При сохранении полноразмерного форм-фактора (с нампадом) габариты Bloody S98 Aviator на 20% меньше, чем у других клавиатур такого же типа. Это стало возможным благодаря оптимизированному размещению клавиш. Кроме того, модель оснащена съемным 1,8-метровым кабелем в тканевой оплетке, специальными канавками для эффективного размещения кабеля по трем направлениям и откидными ножками для регулировки высоты (на 3° и 8°).

Помимо всего вышеперечисленного, клавиатура получила яркую RGB подсветку. Игроки могут управлять подсветкой «из коробки», используя сочетания клавиш Fn + 0…9, а также детально настроить ее с помощью программного обеспечения.

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Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань.

В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

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Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону.