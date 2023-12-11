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Bloody выпустил игровую клавиатуру B950 с переключателями LK Libra

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую модель игровой клавиатуры B950. Новинка получила прочные и легкие свитчи LK Libra. На выбор доступно две расцветки: синий/белый и серый/черный.

На клавиатуре размещается 99 клавиш, в том числе 10 “Fn”+. Дополнительная клавиша Bloody key используется для управления 7 профилями макросов, а сочетание клавиш “Fn” + Bloody key оперирует функциями скрыть/восстановить. Для хранения макросов и вариантов подсветки в клавиатуре имеется встроенная память 4 МБ. 7 игровых режимов можно переключать сочетанием клавиш Fn + F9/F10.

Частота опроса составляет 1000 Гц, время отклика достигает 0,2 миллисекунды, а точка срабатывания – 1,5 мм. Технология Anti-Ghosting предотвращает нежелательные зависания клавиш. Геймеры оценят точность и комфорт в управлении клавиатурой, которые так важны в играх – вне зависимости от того, идет ли речь о соревновательном матче или расслабляющей бродилке.

24 игровых кейкапа изготовлены из материала PBT, отличающегося долговечностью. Ход срабатывания начинается с 3 мм, что на 25% быстрее, чем у металлических переключателей. Непрерывный оптический луч обеспечивает отклик с нулевой задержкой. Технология Light Strike Libra использует поперечный стабилизатор для гарантии последовательного нажатия клавиш.

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В комплекте идут извлекатель клавиш и 24 дополнительных кейкапа, а также съемный 1,8-метровый кабель USB Type-C. В клавиатуре предусмотрено размещение кабеля в трех разных положениях, чтобы провода не мешали во время решающего матча.

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RGB-подсветка поможет создать подходящую атмосферу во время игры. 10 предустановленных эффектов переключаются сочетанием клавиш Fn + 0 ~ 9. Корпус выделяется продуманным, эргономичным дизайном. Компактная клавиатура занимает на 20% меньше пространства, чем стандартные модели, ножки с двумя углами наклона 3° и 8° позволяют регулировать высоту.

Клавиатура Bloody B950 станет верным помощником в игровых баталиях за счет продвинутых свитчей LK Libra. RGB-подсветка, съемный кабель и регулируемые ножки обеспечат высокий уровень комфорта во время использования.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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