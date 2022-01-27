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Logitech G представила две новые версии механической игровой клавиатуры: G413 SE и G413 TKL SE

Компания Logitech G, подразделение Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представила две новые механические игровые клавиатуры – Logitech G413 SE и G413 TKL SE. Новинки предназначены для пользователей, которые ищут надежную механическую клавиатуру по доступной цене. Среди основных преимуществ Logitech G413 SE и её компактной TKL-версии — качественные тактильные переключатели, кейкапы из PBT-пластика, поддержка до 6 одновременных нажатий и защита от случайных срабатываний, а также возможность выбора между TKL-версией без цифрового блока и полноразмерной 104-кнопочной клавиатурой.

«Мы потратили много времени и усилий на разработку клавиатуры, в которой высокая производительность сочеталась бы с поддержкой всех необходимых игровых функций, — отметил Уджеш Десай (Ujesh Desai), вице-президент и генеральный менеджер Logitech Gaming. — Наши новые модели изготовлены из долговечных материалов и идеально подходят для геймеров, которые ищут надежную механическую клавиатуру по привлекательной цене.

В клавиатурах G413 SE используются тактильные механические переключатели, которые отличаются надежностью и длительным сроком службы. Высокая чувствительность и четкий отклик при нажатии помогут игрокам точно определить момент срабатывания каждой клавиши. Все кейкапы изготовлены из PBT (полибутилентерефталат) — качественного и долговечного материала, который легко выдерживает высокие нагрузки, характерные для игровых клавиатур. Клавиши устойчивы к воздействию температур и имеют один из самых высоких показателей износостойкости на рынке среди PBT-кейкапов.

G413 SE оборудована белой светодиодной подсветкой, а ее черный брашированный верх выполнен из алюминиево-магниевого сплава, придающего прочность всей конструкции. Сочетание этих элементов и минималистичного дизайна делает клавиатуру подходящим выбором для гейминга. Более того, обе версии новинки в отличие от неигровых механических моделей демонстрируют более точную работу, благодаря возможности одновременного срабатывания до 6 клавиш и защите от фантомных нажатий. Это значит, что несколько клавиш могут быть зажаты одновременно и сработают все в один момент. Или игроку потребуется быстро нажать определенную последовательность клавиш, чтобы, например, совершить сразу несколько действий и не бояться, что какое-то из них не будет выполнено из-за несработавшей клавиши.

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Logitech G413 SE

Основное отличие G413 TKL SE — меньшие габариты, которых удалось достичь за счёт отказа от цифрового блока. В остальном обе версии идентичны. TKL-версия будет особенно удобна игрокам, которые предпочитают брать собственную клавиатуру на LAN-вечеринки и киберспортивные турниры, а также тем, кто хочет оставить на рабочем столе больше свободного пространства для управления мышью.

Механические игровые клавиатуры Logitech G413 SE и Logitech G413 TKL SE появятся в продаже в магазинах-партнерах в феврале 2022 г. Рекомендованная розничная цена новинок составит 5490 руб. за TKL-версию и 5990 руб. за полноразмерную клавиатуру.

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