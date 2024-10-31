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Две новые игровые клавиатуры Bloody S98 Pixels и S98 Sports

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новую игровую клавиатуру S98 Pixels, а также S98 Sports с обновленными свитчами. Проводные устройства поддерживают кастомизацию и подстраиваются под самые разные стили игры. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Красные механические свитчи BLMS Red Plus – ключевая особенность новых клавиатур. Линейные переключатели с плавным нажатием обеспечивают впечатляющую скорость, длина хода составляет 4 мм. Сочетание торсионной пружины и позолоченных крестообразных контактов не только обеспечивает прочность свитчей, но и позволяет добиться быстрого и точного срабатывания. Клавиатуры поддерживают быструю замену свитчей, ресурс нажатия доходит до 50 млн.

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Merlion
Две новые игровые клавиатуры Bloody S98 Pixels и S98 Sports

Еще одно достоинство устройств – компактный размер, обе модели получили раскладку на 98 клавиш, а также Bloody key, предназначенную для управления подсветкой. Частота опроса 1000 Гц и время отклика 1 мс позволяют быстро реагировать на действия соперников. У клавиатур предусмотрены 10 мультимедийных Fn+ клавиш. 4 МБ встроенной памяти служат для хранения макросов. Пользователь может переключаться между семью игровыми режимами, чтобы максимально кастомизировать свой стиль игры.

Для подключения используется кабель длиной 1.8 м, причем у S98 Sports он съемный, для разъема Type-C. Благодаря трем вариантам расположения провода не помешают во время решающего матча. S98 Pixels представлена в трех цветах: с голубыми, зелеными и красными кейкапами из PBT пластика. Для более широкой кастомизации в комплект входят дополнительные кейкапы DIY. S98 Sports доступна с желтыми и красными колпачками, 24 игровых кейкапа здесь также изготовлено из PBT пластика.

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Настраиваемая подсветка у S98 Pixels имеет три варианта: White, Blue, либо Green. RGB-подсветка у S98 Sports позволит персонализировать клавиатуру в соответствии с атмосферой игры. Высота устройств регулируется с помощью ножек, угол наклона устанавливается на 3, либо 8 градусов.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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