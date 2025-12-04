Разделы

ПО Бизнес Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Урок «Яндекса» о нейросетях собрал больше миллиона школьников с момента выхода

Свыше миллиона школьников приняли участие в уроке «Яндекса» о нейросетях — он вышел 24 ноября на платформе образовательного проекта «Урок цифры». На первой неделе лидерами по числу участников стали Белгородская, Оренбургская области и Чеченская республика. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Мы проходили урок с восьмыми классами. Понравилось, что сложные понятия объясняются просто и наглядно. Все части урока от теории до практики связаны одной сюжетной линией — это помогает детям удерживать внимание и ничего не упустить. Особый интерес у них вызвал интерактивный тренажёр — все с увлечением прокачивали своих ИИ-ассистентов и делились друг с другом результатами», — сказал Евгений Калинин, учитель информатики школы «Алгоритм Успеха» в Белгороде.

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025
бизнес

Тема урока в этом году — эволюция нейросетей и цифровая безопасность. В нем рассказывается, как устроены ИИ-ассистенты и какие бывают нейросети: от первых языковых моделей до систем, которые работают одновременно с текстом, изображениями и звуком. С помощью интерактивного тренажёра школьники в игровой форме развивают собственного ИИ-помощника: учат его генерировать текст, решать математические задачи и исправлять ошибки. Выполнять задания тренажёра помогает нейросеть «Алиса AI» — она играет роль наставника и объясняет сложные понятия простыми словами. Задания урока разделены на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов.

Отдельный блок урока посвящен цифровой безопасности. Он рассказывает о правилах безопасного поведения в сети и помогает научиться анализировать и критически воспринимать информацию. Например, школьники узнают, как определить «галлюцинации» нейросети и по каким признакам можно распознать дипфейки — поддельные видео, изображения или аудиозаписи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux

Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков

Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP-система

Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще