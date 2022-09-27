Школьников Московской области познакомят с технологиями искусственного интеллекта

С 26 сентября по 16 октября 2022 г. ученики 1-11 классов подмосковных школ примут участие в «Уроке цифры». Занятие будет посвящено искусственному интеллекту в стартапах. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Начался новый сезон федерального проекта «Урок цифры». Искусственный интеллект – это направление, которое сейчас активно развивается. Например, в Московской области нейросеть помогает распознать проблему по фото, консультирует предпринимателей или записывает к врачу. Думаю, ребятам будет интересно узнать больше о возможностях современных технологий», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В рамках проекта ученики познакомятся с понятием «технологические стартапы» и на практике узнают об основных этапах их создания. Участники смогут посмотреть видеолекцию, где информация преподносится доступно и интересно для школьников любого возраста. Для закрепления знаний на практике у ребят будет возможность пройти игровой тренажёр. Также разработана специальная мобильная версия для выполнения заданий дома: потребуется только телефон и доступ к интернету.

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Цель «Урока цифры» – формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий. Инициаторами мероприятия являются Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика».