«Уроки цифры» охватят свыше 400 тысяч школьников Подмосковья

В подмосковных школах продолжается реализация проекта «Урок цифры». С 8 по 22 февраля 2021 г. цифровым навыкам обучатся порядка 400 тыс. ребят из свыше чем 1,1 тыс. школ региона. Принимать участие в уроках будут учащиеся 1–11 классов.

«С помощью новых онлайн-тренажеров «Приватность в цифровом мире» обучающиеся узнают, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои персональные данные. В регионе также проходят и открытые уроки, 16 февраля занятия в таком формате пройдут в школе №18 в Красногорске. Уверена, что цикл тематических уроков акции «Урок цифры» будет полезен ребятам, поможет им лучше ориентироваться в цифровом пространстве», – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара, учащиеся смогут принять участие в занятиях дистанционно – с компьютера, смартфона или планшета.

«Урок цифры» реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и направлен на развитие ключевых цифровых компетенций у школьников, их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Такой формат позволяет будущим профессионалам Московской области изучать востребованные в мире ИТ-специальности уже со школьной скамьи. Ближайшие занятия «Приватность в цифровом мире» будут посвящены цифровой безопасности, принять участие в них можно на сайте урокцифры.рф», – отметил Максим Рымар.