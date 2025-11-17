Разделы

2 млн школьников узнали о технологиях видеоплатформы на «Уроке цифры» от VK

«Урок цифры» от VK по теме «Видеоплатформа» объединил два млн учеников 1–11 классов со всей страны. Школьники узнали, как устроен современный сервис хранения и распространения видео на примере крупнейшей российской платформы «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители VK.

Эксперты VK, представители министерств и органов исполнительной власти в сфере образования и цифровизации рассказали школьникам о технологиях видеоплатформы и ИT-специалистах, которые их развивают: о разработчиках, инженерах машинного обучения, специалистах по информационной безопасности, тестировщиках, аналитиках, копирайтерах и дизайнерах.

Самыми активными регионами по количеству прохождений за три недели стали Белгородская область, Чеченская Республика, Оренбургская область, Республика Карелия, Омская область, Свердловская область, Херсонская область, Магаданская область, Новгородская область, Челябинская область, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Урок от VK позволил школьникам стать частью продуктовой команды «VK Видео». Под руководством маскотов платформы ребята решали задачи по развитию инфраструктуры, дизайну видеосервиса и адаптации решений под интересы и потребности аудитории. Участники познакомились с технологиями, которые обеспечивают стабильную работу сервиса и высокую скорость загрузки видео, а также научились работать с интерфейсами и делать контент привлекательным для пользователей.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

«Минпросвещения России уделяет большое внимание ранней профориентации школьников, ведь это залог успешного будущего. «Урок цифры», который провела компания VK, познакомил миллионы школьников по всей стране с устройством крупнейшей отечественной видеоплатформы, с которой они сталкиваются каждый день. Ребята узнали больше о специалистах цифровых профессий, которые стоят за созданием таких сервисов. Интерактивный формат проекта наглядно показывает многообразие профессий в ИT и является дополнительным эффективным инструментом для педагогов, чтобы заинтересовать детей и подростков перспективной сферой технологий», — сказал директор департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов Андрей Горобец.

«VK развивает одну из крупнейших программ профориентации, помогая школьникам осознанно выбрать будущую профессию в ИT. «Урок цифры» — одна из таких инициатив. Он позволяет ребятам узнать о цифровых профессиях и попробовать свои силы в решении практических задач. В этом году на примере «VK Видео» миллионы школьников увидели, как создается и работает сложный видеосервис. Познакомившись с платформой в роли разных специалистов, они смогут и дальше взаимодействовать с ней — уже за просмотром большого разнообразия познавательного и развлекательного контента», — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

